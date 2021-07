Kaller veiskiltingen mangelfull: – Når jeg ikke finner fram, hvem gjør det da?

Frode Bråtveit er lokal stavangermann, men synes fortsatt det kan være vanskelig å finne fram til områder rundt Stavanger kun ved hjelp av skilt. Ordfører i Strand har fått tilbakemeldinger fra flere som er enig med han.

Fritidssjåfør Frode Bråtveit synes skiltene på E39 burde vise til flere lokale stedsnavn. Foto: Privat

Julie Byberg Bø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Alle skiltene leder til Røldal. Hvor er det, liksom?

Frode Bråtveit er fritidssjåfør og jobber som kjøkkensjef på Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

Han synes det er krevende å navigere seg til nøkkelsteder som Tau, Jørpeland, Randaberg og Sokn når flere av skiltene på E39 og i Ryfylketunnelen (Ryfast) enten leder til Røldal eller til Bergen.

– Skiltene burde lede til de lokale stedene vi ofte kjører til. Jeg kommer fra området, men jeg synes fortsatt det er vanskelig å finne frem, sier Bråtveit.

Han er ikke alene om å reagere på skiltingen i området. Aftenbladet har tidligere omtalt at også ordfører i Strand Irene Lauvsnes også ønsker forbedring av skiltene i Ryfast.

Hun har fått tilbakemeldinger fra flere som mener skiltingen på E39 er mangelfull.

Les også Strand-ordfører ber om Preikestolen-skilting gjennom Ryfast

Flere reagerer på at det verken er skiltet til Jørpeland, Tau eller Prekestolen i Ryfylketunnelen. Foto: Jon Ingemundsen

Ber om tydeligere skilting

– Når jeg sliter, er det naturlig at også andre sliter. Hvis jeg ikke finner fram, hvem gjør det da, spør Bråtveit.

Han mener at for turister og ukjente i området er det vanskelig å kjøre riktig når skiltene stort sett viser til ikke-lokale steder.

– I en trafikksituasjon har ikke sjåfører alltid tid å tenke på hvilken kjøreretning han eller hun skal. På veien møter man store trafikkryss, rundkjøringer, omkjøringer, tunnelåpninger, det går i ett, sier han.

I tillegg til skilting til Jørpeland og Tau i Ryfast, etterspør Bråtveit et skilt til sykehuset i Eiganestunnelen. Flere i omgangskretsen hans er enige i at skiltingen burde vært lettere.

– Norge er et flott land. Vi må løfte frem lokale steder, slik at trafikanter vet de er på riktig vei, sier han.

Kjørte feil retning

For en stund tilbake kjørte Bråtveit fra SUS der han jobber, og ut på E39. Han skulle til Sokn på camping.

Det var første gang han kjørte i Eiganestunnelen.

– Jeg så ingen andre skilt enn ett i retning Bergen. Det var ikke lett å oppdage i farten, sier Bråtveit.

Han endte opp med å kjøre for langt, og ble nødt til å snu. Heldigvis kom han til slutt opp bak en annen bil, som skulle inn i tunnelåpningen.

– Og flaks var det, for ellers hadde jeg kjørt feil nok en gang. Da jeg til slutt kom inn i tunnelen skjønte jeg jo at det var riktig vei, men jeg var redd for å kjøre inn i motgående felt, sier Bråtveit.

Selv om veien var skiltet til Bergen, synes Bråtveit det var vanskelig å komme på at det var i den retningen han skulle.

– Dersom man tenker seg veldig godt om, skjønner man at man må gjennom Randaberg, Arsvågen og Mortavika for å komme til Bergen. Det kom jeg ikke på i farten, sier Bråtveit.

Første gang Frode Bråtveit kjørte i Eiganestunnelen kom han ikke på at det var retning Bergen som ledet til Sokn. Foto: Jon Ingemundsen

– Folk kobler ikke Røldal

I et brev til Rogaland fylkeskommune og Statens veivesen skriver Strand-ordfører Irene Lauvsnes at hun har fått flere tilbakemeldinger på at skiltingen til Jørpeland og Prekestolen er mangelfull.

Ordfører i Strand Irene Lauvsnes etterspør også bedre skilting i Ryfast. Foto: Pål Christensen

– Vi i Strand mener at skiltingen til både til Preikestolen, Jørpeland og Tau er for dårlig fra E39. Folk klarer ikke å koble Røldal, som det står på skiltene, har hun tidligere uttalt til Aftenbladet.

Hun ber Statens vegvesen sørge for at turister lett kan finne veien hele døgnet.

– Kostbart i bomringen

– Etter de nye bomstasjonene har blitt innført, bør i hvert fall skiltingen fungere. Man skal ikke bli nødt til å betale mer enn nødvendig fordi man er usikker på veien, sier Bråtveit.

Å kjøre inn og ut av bomstasjoner kan bli en kostbar opplevelse.

– Alle kjører ikke små personbiler heller. Folk har hengere, campingvogner, lastebiler og bobiler. Det kan fort bli dyrt å kjøre feil, sier Bråtveit.

Bråtveit mener Statens Vegvesen burde forbedre og øke stedsskiltingen. Alt i alt etterspør han mer forutsigbarhet i trafikken.

– En kjøretur blir mye mer behagelig når man har kontroll på hvor man skal, hvor man er, og hvor langt det er igjen. Vi trenger å skilte flere lokale stedsnavn, og ikke bare steder som er langt borte, sier han.

Selv om GPS og Google Maps er gode veivisere, mener Bråtveit at skiltingen burde fungere såpass at de ikke blir en nødvendighet.

– Vi må kunne bruke egen stedsans. Oslo er et godt eksempel på at Google Maps ikke alltid leder deg på riktig vei, med tanke på veisperringer og omkjøringer, avslutter han.

Takknemlige for henvendelser

Anne Grønningen er overingeniør og teknisk saksbehandler i Statens vegvesen. Hun ber folk som reagerer på skiltingen sende en henvendelse til dem.

– Vi er pliktet til å skilte både lokalt og videre hvor veien leder, sier Grønningen.

Vegvesenet setter pris på henvendelser angående skiltingen i området. Selv kjenner Grønningen ikke til noen tidligere henvendelser av denne typen.

– Søknadene vil bli vurdert på et generelt grunnlag hos oss, sier hun.