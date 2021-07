Velferdsteknologi skal gjere kvardagen enklare på nye Randaberg sykehjem

Det nye helsesenteret på Randaberg er utstyrt med armband med tilgang til dører, posisjoneringssystem og kamera for fallalarm og vandraralarm for å gjere arbeidskvardagen meir effektiv. – Endringar i helsesektoren legg meir press på kommunen. Då må me prioritera riktig, seier leiar ved sjukeheimen.

Dei første bebuarane på sjukeheimen i det nye helsesenteret på Randaberg flytta inn 8. mars 2021. På grunn av pandemien har det ikkje vore opent for besøk frå pressa tidlegare. Foto: Fredrik Refvem

I dag bur det 27 personar på sjukeheimen i andre og tredje etasje i det nye helsesenter-bygget på Randaberg, som totalt har 34 rom og 56 tilsette.

Inne på sjukeheimen er takhøgda stor, og romma er måla i fargar som anten skal virke avslappande eller aktiviserande. Det er fleire stover med kjøkkenfasilitetar og store TV-er kor dei eldre kan samle seg og drive på med sine ulike aktivitetar. Alle stovene er kalla opp etter lokale stader, som Vistehola eller Endrestø, etter ønske frå bebuarane sjølv.

Jonas Aske, som spøker med at han er 70 år, arbeida tidlegare på bryggeriet på Tau. Han liker å følge med på gravferdene på kyrkjegarden som ligg rett over gata for sjukeheimen. Foto: Fredrik Refvem

I stua Endrestø er veggane måla rosa, og eit stort vindauge gjev bebuarane utsikt ned til kyrkjegarden i sentrum. Ein kan undre seg over om dette ikkje er ei litt fæl utsikt for dei eldre på gamleheimen, men bebuar Jonas Aske (84) synast utsikta er flott.

– Eg trur dei fleste bebuarane synast det er fint å ha utsikt til kyrkjegarden. Fleire av dei har nære og kjære der nede, og har lyst å besøke dei, seier leiar ved Randaberg sykehjem Inger Elin Myhre.

Pasientar frå SUS

På toppen av alt dette, er sjukeheimen innreia med moderne velferdsteknologi, og dessutan eigen TV og spyl-tørk-toalett på alle enkeltromma.

– Toaletta er heilt topp, seier bebuar og pensjonert elektrikar Terje Randeberg på 83 år.

83-åringen er her på eit korttidsopphald etter behandling på Stavanger universitetssykehus (SUS).

– Han treng framleis helsepleie, og er sendt til oss frå sjukehuset for at me skal ta vare på han fram til han blir betre, seier sjukeheimsleiar Myhre, som fortel at også fleire av bebuarane ved sjukeheimen er sendt frå SUS.

Bebuar Terje Randeberg og leiar ved sjukeheimen Inger Elin Myhre er begge nøgde med fasilitetane og romma på den nye sjukeheimen. Randeberg held seg i form med å sykle litt kvar dag. Frå tidlegare var han ikkje særleg glad i fisk, men på sjukeheimen har han blitt vand med det. – Det er aldri for seint å lære seg noko nytt, ler Randeberg. Foto: Fredrik Refvem

Skal effektivisere

Slik skal det bli meir av i framtida, og derfor er sjukeheimen utstyrt med velferdsteknologi som skal hjelpe dei tilsette til å prioritere arbeidet meir effektivt.

Til saman har velferdsteknologien kosta 3.5 til 4 millionar kroner, inkludert lisenskostnada.

– Planen er at pasientar skal skrivast ut frå sjukehusa tidlegare, for så å bli tekne hand om av helsesektoren i kommunen. I Randaberg satsar me ein del på heimesjukepleia, men endringa legg uansett meir press på sjukeheimane. I tillegg har me jo ei eldrebølge på veg. Då må me bruke hendene på riktig måte, seier Myhre.

Med det meiner ho at det framleis vil vere eit behov for sjukepleiarar og helsepersonell, men at dei er nøydd til å kunne prioritere arbeidsoppgåver meir effektivt.

– Oppstartsfasen har krevd litt ekstra tid med opplæring av tilsette og nokre tekniske problem, men me ser allereie at me kan bruke ressursane våre betre med hjelp frå teknologien, seier Myhre.

Sjukepleiar Martine Hoksrud viser korleis ho blir varsla når bebuar Jonas Aske (i bakgrunnen) trykker på alarmen på armbandet sitt. Foto: Fredrik Refvem

Kvar av sjukepleiarane har ein eigen mobil, der dei tek imot varslar frå eit sjukesignal som er installert i heile bygget. Alle bebuarane har eit eige armband med ein tilkallingsknapp og signal. Rundt i bygget er det ulike sensorar, som gjev sjukeheimen moglegheit til å styre kva dører bebuarane har tilgang til og kva soner som er grøne eller raude.

– Nokre bebuarar kan lettare gå seg vill eller vandre av stad, og då kan me opprette grøne og raude soner. Vandrar bebuaren inn i ei raud sone vil sjukepleiarane bli varsla om dette på mobilen. Alt i alt fungerer det veldig godt, og det gjer at me kan prioritera arbeidet betre, seier Myhre.

Fakta Prosessen med bygginga av Randaberg helsesenter Arbeidet med helsesenteret starta allereie i 2012, då «Sunnhedsgrenden» av arkitektkontoret 3WR i Bergen og Nord Architects i København vann ein arkitektkonkurranse som har blitt bakgrunnen for det nye helsesenteret. Den reelle byggestarten blei mars 2017. I fjor gjekk prosjektadministrator Prosjektil AS gjekk til søksmål mot byggherre og oppdragsgivar Randaberg kommune etter at kommunen ikkje hadde betalt rekningane deira sidan juni året før. Den 26. september 2020, opna helseminister Bent Høie bygget, som blei endeleg ferdigstilt 5. oktober. Den 8. mars 2021 flytta dei første bebuarane inn. Dommen for rettssaka mellom Prosjektil AS og Randaberg kommune fall i begynninga av juli i år. Kommune blei då dømt til å betale Prosjektil AS det utbetalte kravet på 4,7 millionar kroner. Formannskapet i Randaberg vil avgjere om kommunen ønsker å anke dommen innan ankefristen i midten av september. Les mer

Krev samtykke

Alle bebuarane har enkeltrom, som er utstyrt med personløftar, justerbare vaskar og kamera for fallalarm og vandraralarm. Informasjonen frå kamera blir formidla til sjukepleiarane via ein mobil dersom sensorane fangar opp aktivitet på nattetid.

Dette blir kalla «room mate»-systemet, som gjer at sjukepleiarane slepp å gå rundar inn på romma til bebuarane på natta. På den måten blir arbeidsmengda redusert, og bebuarane slepp å bli vekka opp midt på natta av sjukepleiarar som skal sjå til at alt er fint.

– Det er viktig å påpeike at alle desse overvakingssystema krev samtykke frå pasienten eller pårørande, og at dei berre skal bli brukt for å sikre bebuarane sin eigen sikkerheit, fortel Myhre.

Har dykk sensorar som kan måle varme eller sjekke pust?

– Nei, det har me ikkje, men det er på marknaden og kan vere mogleg å skaffe dersom det blir behov for det. Dersom ein pasient reiser seg opp eller fell ut av senga, vil sjukepleiarane bli varsla gjennom systemet. Alt er avhengig av kva sensorar som blir sett opp på kvart enkelt pasientrom. Dette vurderer me etter behov, seier Myhre.

Fakta Fakta om nye Randaberg sykehjem Første etasje inneheld fellesfunksjonar som resepsjon, tannlegekontor, avfall og tekniske installasjonar.

Andre og tredje etasje inneheld sjukeheimsplassar og administrasjon.

I kjellaren er det offentleg parkeringsplass, med plass til 60 bilar. Her finn du også eigen sykkelgarasje og garderobeanlegg for tilsette.

Utvendig kledning er av tre og blikk, som skal stå ubehandla for å sikre ein heilt særeigen fargeglød (avhengig av alder og vêr).

Kunstnarane Ingeborg Resell Elieson og Aleksander Jæger frå Oslo har laga fem skulpturar som er plassert for å leie folk inn og gjennom bygganlegget. Skulpturane er stiliserte frøformar i kvit og grå betong.

Kledningen og taket er av superwood, som har lågt fuktinnhald og er brannimpregnert. I tillegg er det etablert aluminiumsfasadar i ulike fargar, som skal gje ei bryting i uttrykket.

Val av materiale er gjort med bakgrunn i det arkitektoniske uttrykket, i tillegg til å vere enkelt og krevje lite vedlikehald.

Golva i alle korridorane og fellesstovene er av bambusparkett med korkfuger. Behandlingsrom, skyllerrom og vaskerom har vinylgolv. I bebuarrom og andre opphaldsrom er det lagt linoleum trinnlydsbelegg. Bada er flislagt på vegger, med vinyl på golv.

Veggane inne er i all hovudsak gipsvegger, måla i ulike fargar med eit formål om å sikre gode opplevingar for bebuarane på helsesenteret. Les mer

Hindringane på vegen

Både ein budsjettsprekk på 95 millionar, og eit søksmål frå prosjektadministrator Prosjektil AS si side har vore del av historia for å få på plass helsesenteret i Randaberg.

I ein artikkel i Aftenbladet i 2015 stod det at Sunnhedsgrenden var rekna ut til å koste kommunen 112 millionar kroner. Sluttsummen enda opp på 207 millionar kroner.

– Det er ein del pengar, men slik eg forstår det er det noko ein må forvente når ein bygg eit bygg som dette. Eg trur uansett at kostnaden vil bli kompensert for over tid, seier Myhre.

Rådmann i Randaberg kommune Magne Fjell har tidlegare kommentert kostnaden av det nye helsebygget.

– Eit bygg kostar det det kostar. I eit så stort prosjekt som dette, som går over fleire år, vil det alltid bli gjort nye budsjettvurderingar i takt med marknaden. Sånn er det alltid, og det må folk ha forståing for. Pengane er uansett ikkje gått til meiningslause ting. Dei ligg jo i bygninga.