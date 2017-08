Trangt i Vågen onsdag

De første to skipene er ventet å fortøye allerede klokken 8. Det største av de to er «Azura», som ble bygget i Italia i 2010. Det 115.000 bruttotonn store skipet er 290 meter langt og kan ta nesten 3.600 gjester. Skipet er på et ukelangt cruise fra Southampton og går videre til Olden i Sogn og Fjordane klokken 17.

Samtidig med «Azura» er «Viking Sea» ventet, et skip som ble satt i trafikk i fjor. Et par timer senere kommer søsterskipet «Viking Star», som er ett år eldre. Skipene er prikk like, med sine 47.800 bruttotonn, 227 meters lengde og passasjerkapasitet på 930 gjester. «Viking Sea» kommer fra Eidfjord og skal i 14-tiden videre via Ålborg og København til Østersjøen. «Viking Star» seiler i motsatt retning. Hun kaster loss for Eidfjord og Bergen klokken 18.

Andreas Askildsen

Omtrent samtidig med det siste Viking-skipet kommer også årsgamle «Koningsdam». Dette skipet er på nær 100.000 bruttotonn, er 297 meter langt og har en oppgitt passasjerkapasitet på 2.662. «Koningsdam» er på et ukelangt cruise til Sør-Norge fra Amsterdam. Skipet ankommer Stavanger fra Flåm. Avgang videre til Kristiansand og Oslo er klokken 18.

«Viking Star» fortøyer ved Konserthuskaien, «Koningsdam» langs Strandkaien, «Azura» langs Skagenkaien og «Viking Sea» ved Skansekaien.

Torsdag får Stavanger besøk av MSC Fantasia, et skip som har over 4.300 cruisegjester med seg, de fleste italienere.