Amfi Vågen får egen mathall og restaurantgate

Amfi Vågen skal få egen restaurantgate med uteservering og ny mathall. Thon-gruppen vil bruke 100 millioner kroner på kjøpesenteret i Sandnes.

Slik blir nye Amfi Vågen.

Julie Teresa Olsen Journalist

Den største endringen blir uteservering ut mot Vågsgaten og Byparken og etableringen av egen mathall inne i AMFI Vågen. Mathallen vil bestå av flere boder som serverer forskjellig type mat fra «alle» verdenshjørner.

Senteret skal også åpne fasadene ut mot sentrum og den nye parken på Ruten.

– Vi ser for oss at vi på sikt skal etablere flere restauranter med uteservering ut mot den nye parken på Ruten på strekningen fra Egon og til McDonald’s. Dette tror vi kommer til å bli veldig bra for Sandnes, sier senterleder Bente Hetland til Aftenbladet.

– Vi er i dialog med veldig mange og det er mange interesserte, legger hun til.

Thon ser for seg at alt er klart i løpet av 2022.

Fasaden til Amfi Vågen skal åpnes opp ut mot den nye parken på Ruten. Her skal det komme restauranter og uteservering. Foto: Pål Christensen

Senterleder Bente Hetland på Amfi Vågen. Foto: Pål Christensen

Endrer rødfargen

Det lille røde bygget ut Elvegata skal rives og erstattes av et glassbygg i tre etasjer.

Den første store og synlige endringen skjer når senteret skal endre fargen på det som var deler av den gamle ullvarefabrikken.

– Vi skal ta bort rødfargen og få tilbake den autentiske mursteinen. Dette arbeidet begynner allerede neste uke, sier Hetland.

– Høsten 2019 startet vi planene om oppgradering av AMFI Vågen (Nord), og det siste året har vi jobbet med forskjellige løsninger sammen med arkitekter og internt i systemet. Underveis har vi blitt noe forsinket på grunn av Korona pandemien, men nå er vi i gang for fullt igjen, skriver Thon-Gruppen i en pressemelding.