Legeforeningen tar ut fire leger i streik i Stavanger

Legeforeningen varsler at 23 leger i Tromsø, Trondheim, Narvik, Bergen og Stavanger tas ut i streik fra og med mandag 26. oktober.

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Tillitsvalgt for fastlegene i Stavanger, Peter Christersson.

Pernille Filippa Pettersen

I første omgang blir fire leger i Stavanger kommune tatt ut i streik. Dette gjelder ikke deres virke som fastlege, men arbeidet for kommunen. For eksempel på legevakt, helsestasjon eller sykehjem.

– Legene som er tatt ut i streik kan ikke gjøre den delen av jobben som innebærer vakter på for eksempel helsestasjon. Det er beklagelig at streiken rammer en tredjepart, men slik er det dessverre i en streik-situasjon, sier Peter Christersson. Han er fastlege og tillitsvalgt for legene i Stavanger kommune.

– Norge står midt i en pandemi

Streiken kommer etter at Riksmekleren torsdag 15. oktober konstaterte at det ikke var mulig for partene å komme til enighet om særavtalen. Legeforeningen aksepterte ikke meklingsresultatet. Onsdag kom varselet om hvilke leger som tas ut.

President i Den norske legeforening Marit Hermansen.

– Norge står midt i en pandemi som har hatt store konsekvenser for helsetjenesten. Vårt første uttak skåner befolkningen og pasientene i stor grad for konsekvensene av streiken. Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar, også under en streik, sier president Marit Hermansen.

Ikke fare for liv og helse

Christersson opplyser at det vanligvis er minst tre leger på legevakten til enhver tid. Han mener det fortsatt vil være nok leger på legevakten til å ta imot akutt syke under streiken.

– Vi kan ikke se at dette uttaket fører til fare for liv og helse, men det kan medføre lenger ventetid for pasientene. Vi ønsker å skåne pasientene våre og tar samfunnsansvar også under streik.

Hvorfor streik?

– Hvorfor streiker 23 leger?

– Vi har varslet KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge) om den enorme arbeidsbelastningene og utfordringene fastlegene står overfor i mange år. Vi opplever ikke at KS har kommet oss i møte eller vært villige til å komme med gode løsninger. Streiken er en konsekvens av dette.

– KS må vise ansvar. Vi ønsker avtaler som letter det store arbeidspresset for leger som går vakter på legevakten.