Vurderer å lage landets lengste skøytebane i Sandnes

Mannskaper har allerede vært ute for å gjøre forholdene bedre for skøyting på flere vann i Sandnes. Samtidig leker kommunen med tanken på å lage en gigantisk skøytebane på Stokkalandsvatnet.

Mange folk på Stokkalandsvatnet onsdag ettermiddag. Tidligere på dagen var folk fra kommunen på plass for å frese bort noe av snøen. Foto: Jarle Aasland

Det er Sandnesposten som onsdag ettermiddag skriver at kommunen ser på muligheten for å rydde skøytebane rundt hele Stokkalandsvatnet. Ifølge avisen vil det komme mer informasjon om dette torsdag.

Den populære turstien rundt vatnet et 4,9 kilometer. En skøytebane vil trolig bli ett par kilometer kortere. Det er likevel mer enn langt nok til å bli blant de mest spektakulære skøytebanene i landet.

Stokkalandsvatnet er blant de mest populære turområdene i Sandnes. Foto: Skjermdump fra Google Maps

Freste bort snø

Det er stor aktivitet på mange vann i Rogaland etter kuldeperioden som har sørget for trygg is. Et lite minus er det tynne snølaget som gjør at skøyteisen ikke er helt optimal.

I Sandnes har mannskaper fra kommunen denne uken vært ute for å frese bort noe av snøen. Det er det mange ivrige skøytegåere som setter pris.

På Stokkalandsvatnet var det stor aktivitet da Aftenbladet var innom sent onsdag ettermiddag.

Kuldeperioden ser ut til å vare

Alt tyder på at kulden har kommet for å bli. I hvert fall noen uker til. Både Yr.no og Storm.no melder om minusgrader til langt uti neste uke.

Været skal forbli klart og kaldt. Det gjør naturligvis forholdene perfekte for uteaktiviteter - som skøyting på trygg is.

Et lite snølag ligger på isen på Stokkalandsvatnet i Sandnes onsdag ettermiddag. Foto: Jarle Aasland