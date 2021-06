Tross nedgang er sjefredaktøren i Aftenbladet storfornøyd med årsresultatet

Da pandemien brøt ut, trodde ikke sjefredaktør Lars Helle at Aftenblad skulle ende med overskudd i det hele tatt. Jon Ingemundsen

Pandemien og oljenedturen førte til noen bekmørke måneder for Aftenbladets økonomi. Trass i tilbakegang fra årsresultatet i 2019, er sjefredaktør Lars Helle lettet over resultatene for 2020.

