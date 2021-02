Mutert koronavirus påvist i Klepp

Én person i Klepp er smittet av en mutert variant av koronaviruset.

Kristian Oftedal Kvendseth Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det er en analyse gjort ved Stavanger universitetssjukehus som viser at det dreier seg om en mutert variant av koronaviruset. Det er Klepp kommune som melder dette i en pressemelding torsdag.

Den smittede personen i Klepp er satt i isolasjon og nærkontaktene er i karantene. En rekke personer er også satt i «føre-var-karantene».

– Vi vet om smittekilden, men kan ikke gå ut med nærmere informasjon om det på grunn av personvernhensyn, forteller kommuneoverlege Roman Benz i Klepp til Aftenbladet.

29 personer er i karantene. Ingen av nærkontaktene til den smittede har til nå testet positivt.

– Når det blir oppdaget smittet med muterte koronavirusvarianter, vil kommunene sette i gang med målrettede føre-var-tiltak for å avgrense smitten mest mulig. Det er også gjort i denne saken, sier Benz.

Han forteller at vedkommende ikke skal ha vært ute i samfunnet etter at de ble smittet.

– Er det sannsynlig at flere er smittet?

– Foreløpig tenker jeg ikke at det er sannsynlig. Sent i går kveld fikk jeg en tilbakemelding på seks prøver av nærkontakter, som alle var negative. Vi venter en del prøver i dagene fremover, sier han.

Det er fortsatt usikker om det er den britiske, brasilianske eller sørafrikanske-mutasjonen som er påvist. Endelig svar på dette er ventet i løpet av de neste dagene.

– Det er SUS som sekvenserer prøvene for å identifisere hvilken mutasjon det er. De kan bekrefte mutert virus, men prøvene må sekvenseres for å si noe om variant. SUS sekvenserer to ganger i uken, sier Bentz.

Dette er de muterte koronavirusene

Engelsk variant:

B.1.1.7 ble først oppdaget i England og er den varianten vi per nå vet mest om. Den har en rekke mutasjoner i sentrale områder av virusets RNA som gjør at endrede egenskaper er mulig.

Denne varianten er noe mer smittsom. Dette støttes fra flere ulike observasjoner, men den eksakte mekanismen bak den økte smittsomheten er fortsatt uklar.

Det er ikke holdepunkter for at denne varianten lettere kan smitte personer som er vaksinert eller har gjennomgått infeksjon.

Sør-afrikansk variant:

B1.351 ble først oppdaget i Sør-Afrika. Denne har også en rekke mutasjoner som potensielt kan være problematiske. Noen mutasjoner deler den med B.1.1.7, mens andre er spesielt for denne varianten.

Det kan være en mulighet for at denne varianten også er noe mer smittsom, men foreløpig mangler sikker kunnskap om dette.

Det er så langt ikke holdepunkter for at den gir mer alvorlig sykdom.

Det er mulig at denne varianten i noen grad kan smitte personer som tidligere har gjennomgått infeksjonen eller har blitt vaksinert, men kunnskapsgrunnlaget er svakt.

Brasiliansk variant:

B.1.1.248/P.1, fra Brasil har lignende mutasjoner som den sørafrikanske B1.351. Det er mindre kunnskap om egenskapene til denne varianten, men foreløpige data kan tyde på at den ligner B1.351.

Kilde: Folkehelseinstituttet