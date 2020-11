Her bygges nå anlegget som skal sørge for lys og varme til hele Nord-Jæren. Bare stasjonen på Kalberg med sikring krever en hel jærgård eller 200 dekar jord. Og det er den som gjør at Time nå legger fram en ny reguleringsplan for et nabolag som kan huse datasenter og annen kraftkrevende industri - og som også kan sørge for en ny omkjøringsvei bak Kvernaland. Foto: Statnett