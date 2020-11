Frp-sjefen før budsjettslaget: Vi har 15 milliarder i inndekning

Partileder Siv Jensen og Fremskrittspartiet har blinket ut fem områder hvor partiet krever gjennomslag for å sikre regjeringen flertall for neste års statsbudsjett. Foto: Berit Roald / NTB

Frp-leder Siv Jensen vet hvor hun vil hente milliarder for å betale for budsjettkrav om avgiftskutt på øl og røyk, mer til vei og bedre kår for pensjonistene.