Ny lokal koronaforskrift: Pressekonferanse med ordførerne i ettermiddag

De fire ordførerne på Nord-Jæren har hatt hektisk møteaktivitet det siste døgnet. Onsdag ettermiddag er planen å informere om en ny, lokal koronaforskrift på en pressekonferanse i Sandnes.

Tom Hennig Slethei, ordfører i Sola, Stanley Wirak, ordfører i Sandnes, Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger og Jarle Bø, ordfører i Randaberg fra en tidligere pressekonferanse. Foto: Jon Ingemundsen

Camilla Bjørheim Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tirsdag kveld var det møter mellom ordførerne i de fire kommunen på Nord-Jæren, og til Aftenbladet uttalte Stavanger-ordførere Kari Nessa Nordtun at det kommer strengere tiltak gjennom en ny lokal forskrift.

Bakgrunnen er økningen i antallet smittetilfeller i flere av kommunene.

Onsdag klokken 10 er det på ny møte mellom ordførerne i de fire kommunene.

Kommunikasjonssjef i Sandnes kommune, Ole Jørgen Alstadsæter, opplyser at planen er å holde en pressekonferanse på rådhuset i Sandnes klokken 14.00 onsdag med ordførerne på Nord-Jæren. Der vil det komme informasjon om en ny lokal forskrift.

I en pressemelding fra Sola og Randaberg kommuner heter det:

– Alle ordførerne er enige om at en nå må stramme inn både med forskrift og anbefalinger for å hindre at smitten kommer ut av kontroll. Det vil derfor i løpet av onsdag komme ny felles forskrift i de fire kommunene.