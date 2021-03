Dette skjer i Langgata: Paahjul til Idland-bygget, ny bar og indisk restaurant kommer

Flere av Langgatas restauranter og butikker skifter lokaler. Paahjul skal lenger ned i veien, Gamlaværket åpner vinbaren Vinværket, og den tyrkiske restauranten Pasha kommer.

Paahjul Sandnes flytter lenger ned i gata, og Det Danske Bageri flytter inn i Langgata 18. Foto: Marie von Krogh

Eli Cleve Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Paahjul startet oppussingen mandag denne uken i Barna i gatas gamle lokaler i Langgata 2a. De regner med å være ferdig innflyttet innen april. Foto: Marie von Krogh

Kirkens Bymisjons Paahjul Sandnes, holder i dag til i Langgata 18, og leiekontrakten skulle egentlig vare ut september i år. Så ble huset kjøpt av Det Danske Bakeri – som vil bruke huset selv.

– Derfor flytter bakeriet inn, og vi ut og inn i Idland-bygget, i Langgata 2 a, sier Thomas Stornes, daglig leder Paahjul. Vi inngikk en avtale med de nye eierne, at vi skal flytte fortere ut, og de fortere inn.

Det var klesbutikken Barna i gata som tidligere holdt til i 2 a. De har flyttet til Salomonsmauet.

Paahjul står for all oppussing selv, og startet arbeidet mandag denne uken.

Har gode resultater

– Etter hvert kommer vi til å få hjelp av andre, og vi regner med å være ferdig innflyttet i løpet av april.

Paahjul er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Hitecvision, og har tre avdelinger i distriktet, i Stavanger, Sandnes og Hinna Park. De tre verkstedene fikser over 5000 sykler årlig, og tilbyr arbeidstrening for personer utenfor ordinært arbeid. De har 11 fast ansatte, og I tillegg har de 15–18 personer i arbeidstrening.

– Dette er folk som har tatt avstand fra rus, og som er dyktige sykkelmekanikere. Vi er et utvidet tiltak, det er ikke bare jobb, og vi har gode resultater. Siden oppstart for åtte år siden har 88 medarbeidere vært i arbeidstrening. Av disse har 31 gått videre til jobb/skole eller annet arbeidstreningstiltak, hvorav 11 i 2020.

Les også Ole Ertvaag: – Dette er ikke et prosjekt, men en del av Hitecvisions verdikjede

Little India har overtatt lokalene til San Sab thairestaurant i Langgata 8a. Foto: Jarle Aasland

Little India har kommet til Sandnes

På en måned ble planen til virkelighet for Renukadevi Anandhan. Little India Sandnes åpnet dørene i forrige uke, i Langgata 8 a.

– En god familievenn (Antonyslas Alexander), har drevet Little India i Egersund i åtte år. De faste kundene har lenge ønsket en restaurant nærmere Bryne, Sandnes og Stavanger. Når vi så at San Sab Thai kjøkken skulle selge, kjørte vi på.

Anandhan har drevet med catering på fritiden. Hun kom til Norge fra India i 2008, og elsker å lage mat. Nå har hun fem ansatte, og egen restaurant.

– I helgen hadde vi nesten fullt, så jeg er fornøyd med den første uken.

Langgata i Sandnes er full av forandringer. Den tyrkiske restauranten Pasha er et av de nye stedene som kommer. Foto: Pål Christensen

Les også Butikker i Langgata trygler: – Folk må komme seg ut for å handle

Pasha

Den tyrkiske restauranten Pasha åpner i Langgata 9, rett overfor Ti Spiseri.

– Vi satser på åpning i juni-juli, sier eier Øzcan Akbas. Jeg har drevet Pasha i Stavanger i fire år, og planene om ekspandering til Sandnes begynte etter andre året.

Drøøs

Lenger nede, i Langgata 48, har Roger Malmin fra Noi, og Mikal Tengesdal fra Melkebaren, planer om å åpne baren Drøøs. Tidligere tilhørte lokalene butikken Storms, og må derfor bygges om innvendig til en bar. Navnet går litt i ett med konseptet, det skal være en god atmosfære, og man skal kunne gå inn å ta en god drøs.

Les også Nytt utested skal åpne i Langgata i Sandnes

Huong Viet har vokst ut av lokalene sine i Kirkegata, og pusser opp, og flytter inn i Langgata 11. Foto: Fredrik Refvem

Huong Viet

Huong Viet er en knøttliten sjappe rett opp i Kirkegata fra «Langgadå». En måned etter at han startet i 2018 fikk han sekser av Aftenbladet i 100-ugå. «Han leverer alltid varene», skrev anmelderne igjen og trillet ny sekser i 100-ugå 2020.

Han har for lengst vokst ut av lokalene sine, og er i full gang med å pusse opp sine nye lokaler i Langgata 11. Her blir han nabo til den tyrkiske restauranten Pasha, og det plass til minst 30 gjester.

Les også Han har fått sekser på sekser – nå trenger han større lokaler

Gamlaværket åpner vinbaren Vinværket i mai. Foto: Pål Christensen

Gamlaværket

Gamlaværket åpnet igjen, etter renovering av kjøkken og restaurant på selveste Kvinnedagen 8. mars.

I løpet av mai, åpner de vinbaren VinVærket.

– De nyoppussede rommene skal være ferdige før sommeren, med Norgesferierende nordmenn i tankene, sier Bente Andersen, daglig leder Gamlaværket.

– De nyoppussede rommene skal være ferdige før sommeren, med Norgesferierende nordmenn i tankene, sier Bente Andersen

Les også Sandnes: Her finner du den beste maten under 100-ugå

Les også Barna i gata forlater Langgata