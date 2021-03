20-åring fengslet, siktet for voldtekt av mindreårig

En sivil politipatrulje møtte de to mindreårige jentene i Sandnes sentrum natt til søndag, og de skal ha fortalt hva som hadde skjedd. Kristian Jacobsen

20-åringen som ble varetektsfengslet i Jæren Tingrett onsdag, nekter for at han hadde seksuell omgang med den mindreårige jente i Sandnes i helgen. Politiet mener at han har voldtatt jenta i en tilstand der hun ikke kunne forsvare seg.

