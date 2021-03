Politiet vil fengsle voldtektssiktet i fire uker

20-åringen nekter for at han hadde seksuell omgang med en mindreårig jente i Sandnes i helgen.

En sivil politipatrulje møtte de to mindreårige jentene i Sandnes sentrum natt til søndag, og de skal ha fortalt hva som hadde skjedd. Foto: Kristian Jacobsen

Jone Østebø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

To menn i begynnelsen av 20-årene er siktet for å ha hatt seksuell omgang med en mindreårig jente hver natt til søndag.

De to jentene skal ikke ha kjent de to mennene før de møtte dem i Sandnes sentrum lørdag. Jentene skal så ha blitt med hjem til boligen til den ene mannen.

Den ene siktede er løslatt med besøksforbud mot jentene. Den andre, en 20 år gammel mann, ble fremstilt for varetektsfengsling i Jæren tingrett onsdag formiddag. I tillegg til seksuell omgang med barn under 16 år er han siktet for voldtekt.

Ifølge siktelsen skal 20-åringen ha hatt seksuell omgang med jenta mens hun var ute av stand til å motsette seg.

Politiet gjorde i helgen undersøkelser i boligen hvor den seksuelle omgangen skal ha skjedd. Foto: Ronny Hjertås

Aktor, politiadvokat Cecilie Steen, ba i fengslingsmøtet om fire ukers varetektsfengsel med brev- og besøksforbud. Grunnlaget for begjæringen var fare for bevisforspillelse og unndragelse.

Aftenbladet var til stede i fengslingsmøtet, som var omfattet av referatforbud.

20-åringens forsvarer, advokat Vegard Furdal Bråstein, sier til Aftenbladet at siktede nekter enhver seksuell kontakt med den fornærmede jenta.

– Ut ifra avhøret av jenta mener jeg det heller ikke er skjellig grunn til å mistenke ham for voldtekt. Det er ikke grunnlag for å varetektsfengsle ham, sier Bråstein.

Tingrettsdommer Trond Øyvind Svendsen vil i løpet av dagen avgjøre om politiets fengslingsbegjæring skal gis medhold.