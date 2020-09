Vedtak fattet: Det blir ikke steiner på stylter mot Jærhavet

Nasjonale turistveger vil skape et utsiktspunkt jærbuen blir stolt av - med noe spesielt som ikke finnes noe annet sted; en svevende steingard. Foto: Manthey Kula AS

Utvalg for tekniske saker i Hå sa nå nettopp klart nei til byggesøknaden om 22 steiner på stolper for et nytt nasjonalt utsiktspunkt på Hårr, der Fv. 44 går nærmest Jærhavet.