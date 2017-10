Skadet politimann i Vest-Agder blir holdt i kunstig koma

KRISTIANSAND: – Legene i Oslo er veldig godt fornøyd med jobben som ble gjort med politimannen i Kristiansand og de er optimistiske. Han skal i dag gjennomgå nye operasjoner. Han blir holdt i kunstig koma et par dager for å unngå smerter og hvile kroppen, sier politimester Kirsten Lindeberg i en pressemelding onsdag morgen, skriver Fædrelandsvennen.

Etterforskes av Spesialenheten

Politimannen ble alvorlig skadet i forbindelse med en øvelse på politiets skytebane på Flakke Loner i Birkenes tirsdag formiddag.

Hendelsen etterforskes av Spesialenheten for politisaker, som ankom ulykkesstedet tirsdag ettermiddag.

Oslo-politiets bombegruppe og kriminalteknikere fra Kripos bistår Spesialenheten i arbeidet på stedet. Tirsdag kveld ble det søkt med metalldetektor i området.

Hørte høyt smell

Hvordan politimannen ble skadet er foreløpig ukjent. Politiet har avvist at det dreier seg om en skyteulykke.

Et vitne Fædrelandsvennen har vært i kontakt med har opplyst at han hørte et høyt smell i området tirsdag formiddag.

– Av og til hører vi at de trener på arenaen, men jeg har aldri hørt et smell som dette, sa Håkon Flakk til Fædrelandsvennen tirsdag kveld.

Spesialenheten har ikke ønsket å kommentere disse opplysningene.