IVAR-søl kan bli politianmeldt

– Hvis fylkesmannen ikke gjør det, kommer jeg til å gjøre det. Jeg er eitrende forbannet over det som har skjedd, sier Mangor Malmin, nærmeste nabo til anlegget på Hogstad.

Malmin er leder i teknisk utvalg i Sandnes og representerer Frp, men i denne saken er han opprørt som nabo.

– Jeg ønsker å holde rollene så atskilt som det er mulig. Men jeg har vært kritisk til dette anlegget helt siden det ble etablert, sier Malmin, som tidligere i høst ble oppmerksom på en kraftig kloakklukt i området.

– Vi holdt på i tre dager og undersøkte om det var lekkasjer på kloakkledningen fra Hommersåk, før vi oppdaget at det var avrenning fra komposten som luktet, sier Malmin.

Vurderer anmeldelse til Økokrim

– Sist fredag ble det målt 15.000 bioenheter per 100 milliliter vann ved utløpet av bekken. Lovlig utslipp er opp til 50. Er det over 1000, frarådes både bading og annen bruk av vannet. Vi som naboer forventer at fylkesmannen sørger for at dette utslippet stanses i sin helhet. At avfallet fjernes øyeblikkelig og ikke mellomlagres på nok et uegnet, ikke godkjent, sted. Og at fylkesmannen gir dagbøter for å legge press på IVAR. Vi forventer også at fylkesmannen anmelder dette utslippet til Økokrim, sier Malmin.

– Vi vurderer fortsatt om vi skal anmelde. Men la det ikke være noen tvil om at vi ser svært alvorlig på saken, sier Marit Sundsvik Bendixen, leder av fylkesmannens miljøvernavdeling.

Hun forteller at den sterke økningen i næringsstoffer i bekken har ført til at oksygenet har blitt brukt opp og fenomenet «lammehaler» har fått en oppblomstring.

– Dette er vanlig også når vi snakker om utslipp fra siloer i landbruket, sier hun.

Plast i kompost

Lammehaler er kolonier av mikroorganismer som trives i vann, og som er sterkt forurenset av organiske stoff.

Det var NRK som først omtalte forurensingen da det etter kraftig regnvær i høst ble målt skyhøye verdier av fosfor og nitrogen i vassdraget. Synderen viste seg snart å være det interkommunale vann-, avløps- og renovasjonsselskapet IVAR, som har sitt komposteringsanlegg liggende like oppi lia.

Bakgrunnen er en sak Aftenbladet skrev om i sommer, da en hytteeier i Sirdal reagerte på uvanlig stort innslag av plast og annet boss i kompost levert til torvtak i et hyttefelt på Ådneram. Etter flere runder, blant annet med Mattilsynet, endte det med at produktet ble trukket fra markedet, og store mengder ble levert tilbake til distributøren T. Stangeland og derifra til produsenten IVAR.

Nå kan enden på visa bli at IVAR må brenne komposten, etter at den har gått gjennom en tørkeprosess.

Ser alvorlig på saken

Administrerende direktør Kjell Øyvind Pedersen bekrefter at det er de samme massene som ble funnet uegnet i sommer som nå skaper problemer på en annen måte.

– Om lag 3000 tonn er blitt tilbakelevert. Vi ble satt litt sjakk matt i denne saken og lot Stangeland disponere disse massene lokalt på Hogstad. sier Pedersen.

– Sjakk matt?

– På grunn av en taklekkasje måtte vi flytte massene ut i det fri. Akkurat da kom jo uheldigvis dette regnet som førte til avrenning.

– Fylkesmannen vurderer å politianmelde dere?

– Vi ser veldig alvorlig på dette, vi også. Vi har satt i gang tiltak for å løse problemet, sier Pedersen.

Ikke mer fisk i bekken

I sitt ukegamle svar til fylkesmannen beskriver IVAR tiltakene som er satt inn. Fem liter i sekundet av avrenningen fra steinbruddet blir pumpet inn i Sandnes kommunes avløpsnett. Avskjæringsgrøfter graves.

Komposten er blitt transportert til et område nederst i steinbruddet. Grunnen under komposten er dekket med plast for å samle avrenning.

– Vi vurderer også å ta deler av komposten inn i komposteringsanlegget, så snart vi har fått fikset taket, sier Pedersen.

Komposteringsanlegget på Hogstad er vedtatt avviklet. Organisk avfall fra husholdningene på Nord-Jæren skal heretter gå til biogassanlegget på Grødaland.

Virksomhetsleder Kjersti Ohr i VAR (vann, avløp, renovasjon, miljø) i Sandnes kommune sier at representanter fra kommunen dro ut og tok vannprøver mandag i forrige uke etter å ha fått et varsel dagen før. Kommunen fant etter hvert ut at det ikke var noe galt med deres anlegg.

– Etter det har vi jobbet sammen med IVAR for å unngå ytterligere forurensning. Vi har latt IVAR bruke spillvannsnettet vårt, sier Ohr.

– Hvilke konsekvenser har dette fått?

– Det går vanligvis fisk i denne bekken. Nå tror jeg ikke det er mer fisk igjen. Slik forurensning skal ikke skje, spesielt ikke i ferskvannsområder, som i utgangspunktet er spesielt sårbare.