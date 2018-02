Unngå forvirring: Dette betyr de nye politilysene

Politiet opplyser at de nye politibiler blir utstyrt cruise-lys. Dette skiller seg fra det ordinære blålyset, som en kjenner i forbindelse med utrykning.

- Når politiet bruker cruise-lys betyr ikke dette at de har behov for å komme fort frem, og det er da heller ikke behov for at andre kjøretøy viker, opplyser politiets informasjonsavdeling.

Cruise-lys er et svakere, statisk, blått lys som signaliserer at politiet er tilstede, men blålys er et blinkende blått lys som signaliserer at andre kjøretøy må gi fri ferdsel til utrykningskjøretøyet.