Sandnes-mann årets første Lotto-millionær

Da det sjuende vinnertallet ble trukket, var det klart. Norge har fått seks nye Lotto-millionærer og den ene av de heldige er en 50 år gammel mann fra Sandnes.

- Den telefonen fra Norsk Tipping er telefonen du tror du aldri får, og at det bare er andre som får den, men i dag var det pinadø min tur, sier den glade 50-åringen til Norsk Tipping.

Sandnes-mannen vant 2,5 millioner kroner. Det samme gjorde fem andre lotto-spillere.

Hytte på Jørpeland

Praten mellom Lotto-millionæren fra Sandnes og Norsk Tipping fortsetter som følger:

Norsk Tipping: Gratulerer så mye, skal du finne på noe moro?

50-åringen: - Du, nå blir det feiring. Jeg tar med vennene til et annet land. Du vet jeg har hytte på Jørpeland, så den der sparer jeg masse på, sier han og gliser, mens vennene hoier i bakgrunnen.

50-åringen: - Nei da, det blir kos med venner, garantert, sier den blide mannen, som lover å feire med vennene natt til søndag.

Slik reagerte de andre vinnerne på budskapet, ifølge Norsk Tipping:

Kvinne (37) fra Asker

Hvordan føles det å bli millionær. - WOW! Det er helt utrolig. Så utrolig gøy. Nå må jeg jo feire med barna og mannen min og skjenke meg litt rødvin. Jeg har jo drømt om å vinne, så nå blir det nok huskjøp. Mann (60) fra Alta

- Jeg satt og ventet på deg, skjønner du. Jeg har ventet lenge. Dette passet bra for jeg har akkurat begynt å planlegge pensjonen min. Jeg har også vært trofast Norsk Tipping-spiller, og dette passet så utrolig bra. Fruen sier at «nå skal vi feire», så det blir nok en kald øl i kveld.

Kvinne (75) Elsnesvågen

- Gud i himmelen, hadde du vært her nå så skulle du fått en klem. Å Gud for en overraskelse. Dette har jeg ventet på i så mange år. Jeg spiller ei fast rekke som jeg alltid leverer. Jeg bukker og takker og neier og alt sammen. Mannen min er bak her og lurer på hva det er, så nå må jeg nok snakke litt med ham. Dette var moro.

Mann (42) fra Mosjøen

- Gratulerer som millionær, hvordan føles det? - Det er uvirkelig. Jeg sitter og ser på en film her og dette må nok synke inn litt. Jeg spiller jo stort sett bare for å levere, men dette kommer godt med, for jeg skal flytte og kjøpe ny bolig om ikke lenge.

Den siste vinneren, en 26 år gammel mann fra Laksevåg, fikk ikke Norsk Tipping kontakt med.