– Jeg sitter på akademisk death row. Dersom UiS eller Kunnskapsdepartementet ikke omgjør vedtaket, så reiser saken såpass mange prinsipielle spørsmål at den kan gå helt til Høyesterett. Da får jeg avklart om jeg i realiteten har fått yrkesforbud i Norge, eller om jeg får oppreisning og millionerstatning, sier Langeland til På Høyden.

Ansettelseutvalget har sett på saken på ny og kom torsdag, frem til samme resultat som før. Langeland får avskjed skriver På Høyden, som er en uavhengig universitetavis tilknyttet Universitetet i Bergen.

Mens klagesaken blir behandlet, arbeider Langeland som før med full lønn.

Seksuell trakassering

Sommer 2017 gikk flere kvinner, deriblant tidligere studenter, ut med at Langeland hadde sendt grove meldinger privat og på Facebook. Meldingene ble lagt ut på sosiale medier.

I meldingene skal Langeland ha sendt seksuelle kommentarer og upassende forespørsler. I en av dem sto det «Liker du rimming?», og i en annen «Kan jeg kjøpe trusen din?».

Pedagogstudentene og Foreningen for studenter ved IKS har sendt inn en klage til universitetet. Saken har blitt massivt omtalt i mediene.

Knut S. Vindfallet

Fikk ikke lenger undervise

Langeland ble kalt inn på teppet til ledelsen ved UiS, og i august 2017, ble det bestemt at han ikke skulle undervise mer det året, men kun forske. Det ble understreket at han kunne komme til å undervise i fremtiden.

Professor og dekan på det humanistiske fakultetet, Elaine Munthe, fortalte til Aftenbladet i september at de tar klar avstand fra det som har blitt skrevet.

– Det er uttalelser som kan virke krenkende og som ikke representerer de verdier som universitetet står for, sier Munthe.

Upassende melding på Facebook

I et innlegg på Facebook skrev Langeland dette:

«Prøvde å gå på restaurant her eg bur. Naturligvis vanvittig dyrt. Den pakistanske restaratøren flirer hånleg mot meg. Du din jævla pakistaner har ikkje tippoldefedre son slåst for Noreg. Kom her som analfabet. Hater dykk med god grunn.»

Påklaget avskjeden

Fredag 24. november vedtok ansettelsesutvalget ved UiS at vilkårene for avskjed av professoren var til stede. Det er den tidligere professoren helt uenig i. Langeland mener han ikke har begått grove nok brudd på tjenesteplikten til at universitetet kan avskjedige han.

Advokat Kjell M. Brygfjeld bekreftet i desember til Aftenbladet at Langeland har påklaget avskjeden til Kunnskapsdepartementet.

– Vi mener at avskjeden ikke er i samsvar med loven. Loven stiller strenge krav i en slik sak. Han må ha begått grove brudd på hans tjenesteplikt og vi mener at det ikke har skjedd, sier Brygfjeld.

– Pinlig og upassende

Til universitetavisen har Langeland reflektert over hvorfor grove meldinger fra han til studenter har fått så store konsekvenser. Han sier at han angrer på hver eneste melding han har sendt og at han er tilhenger av god folkeskikk.

– Jeg har beklaget, til og med på Dagsrevyen. Dette var noe stunt-meldinger, sendt i fylla. Jeg er ikke så dum at jeg tror slike meldinger er en form for flørt eller sjekking. Men jeg har det i kjeften, og liker spissformuleringer. Jeg har et litt stunt-litterært geni.

Bekrefter alkoholproblem

Alkoholproblemer er en årsak til avskjedssaken. Universitetavisen skriver at Langeland har fortalt at han har et alkoholproblem og at han har skrevet dumme ting i sosiale medier i fylla.

– Jeg tar det veldig alvorlig, og vil bli kvitt fylla. Jeg er helt innforstått med at jeg må bli kvitt slike fyllekuler. Men jeg har aldri hatt noe problem med å være avholdsmann i lange perioder, sier han til På Høyden.

Natt til mandag 2. oktober drakk Langeland med en kamerat. Instituttleder hadde mistanke og ba han ta en alkoholtest. Han hadde en promille på over 1 og fikk varsel om avskjedssak.

Kritisk til arbeidsgiver

Langeland innrømmer at han har gjort noen feil, men er overrasket over måten arbeidsgiveren har oppført seg på.

UiS skriver i et brev 5. januar at Langeland har brutt likestillingsloven uten å forklare hvorfor.

Advokaten til Langeland, skriver til universitetavisen at «... å beskylde professor Langeland for lovbrudd, kan vanskelig bedømmes på annen måte (...) for å opprettholde et skinn, eller en fiksjon av at han skal ha begått lovstridig seksuell trakassering.»

Både Langeland og Brygfjeld hevder overfor På Høyden at avskjedssaken ikke gjelder trakassering av kolleger eller studenter ved UiS.

Ifølge studentavisen Khrono føler en tidligere student at adferden hans har vært ubehagelig og upassende.

– Det finnes ikke en eneste klage på meg på grunn av konflikt med kolleger, og mange av de er veldig sjokkert over måten jeg har blitt behandlet på, sier han til På Høyden.