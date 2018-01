Erna Solberg starter statsrådjakten på Sola

Jeløy-plattformen - regjeringserklæringen til Høyre, Frp og Venstre - var fortsatt bare noen timer gammel da Erna Solberg (H) mandag morgen noe forsinket landet på Stavanger lufthavn, Sola.

Derfra gikk den korte turen til Clarion Hotel Air med en omskrevet tale i skuffen.

– Gratulerer med ny regjeringsplattform. Hvordan har den første natten vært?

– Jeg har fått sovet, men jeg måtte stå tidlig opp, svarer Solberg.

– Så dette passet gjerne ikke så bra?

– Det er alltid greit å komme til Rogaland, sier Solberg, som på spørsmål om endringer i oljepolitikken svarer dette:

– Hovedlinjene ligger jo fast slik de ligger. En del av de endringene som ligger i plattformen, baserer seg i utgangspunktet om det vi var enige om i Nydalen, sa Solberg i en kort kommentar ved ankomst Solamøtet.

Arrangørene opplyser at teamet rundt statsministeren søndag kveld måtte omformulere talen etter at det ble klart at Venstre trer inn i regjering.

Det gir også statsministeren hastverk, for denne uken skal personkabalen for den nye regjeringen legges.

Kandidat i salen

På gjestelisten står blant andre Iselin Nybø (V), som er blant de heteste kandidatene som blågrønn statsråd eller statssekretær.

Stavanger-advokaten får neppe mye tid til å snakke opp sitt eget kandidatur, da Solberg må haste videre etter en kort runde med pressen før første pause.

– Vi er ute av konjunkturnedgang og sjokket. Arbeidsmarkedet er i bedring. Veksten i sysselsettingen øker. Vi ser at den har falt siden toppen i 2008, men estimatene viser at det vil gå opp, men vi er nødt til å dra til for å få sysselsettingsnivået enda høyere, sa Solberg i sin innledning.

– Konjunkturnedgangen vi hadde etter 2014, er over. Vi ser at det er i ferd med å snu på Sør- og Vestlandet. Det er positive konjunkturbarometre i alle fylker. SR-Bank har lagt fram sitt. Det er klar optimisme både i Rogaland, Hordaland og Agder som var tøffest rammet i forbindelse med oljeprisfallet. Jeg ser også i dagens avis at det er rekord i nye bedriftsetableringer. Det er bra, fordi gjennom oljeprisfallet, viste den jærske gründerkulturen seg, og den spredte seg mer enn til bare Jæren også.

Solberg roste også kreativitet i olje- og gründermiljøet som har brukt omstillingsperioden til å skape og utvikle nye produkter og løsninger.

– Derfor ble dette et utgangspunkt for å få flere bein å stå på. Oljesektoren har gitt oss masse kompetente folk med masse kompetanse som man kan bruke utenfor selve sektoren, sa statsministeren.

Aftenbladet kommer tilbake med mer fra Solamøtet, en årlig smeltedigel for politikere og nærings- og samfunnstopper.

Her kan du følge møtet direkte.

Programmet

09:00 Kulturelt innslag

09:10 Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører i Rogaland: Velkommen

09:20 Statsminister Erna Solberg: Omstilling for et bærekraftig velferdssamfunn

09:40 Victor Norman, samfunnsøkonom: Økonomiske perspektiver på omstilling

10:00 Jonas Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet: Norges framtidsmuligheter og konkurransefortrinn

10:20 Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Nordisk ministerråd: Nordens tid er nå

10:40 Pause

11:00 Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO: Verdien av arbeid

11:20 Sean McGuire, CBI Director for Brussels: Britain, Brexit and Business

11:40 Panelsamtale:

Anne Kristine Rugland Thulin, administrerende direktør i Figgjo AS

Bjørnar Apeland, administrerende direktør i Steinsvik AS

Lars Ropeid Selsås, CEO i Boost Ai AS

Rogaland ser utover

12:00 Henrik Syse, professor ved Peace Research Institute (PRIO): Dette er avgjørende for næringslivet: Noen etiske perspektiver

12:30 Lunsj

13:30 Arne Sigve Nylund, konserndirektør i Statoil ASA: Alltid sikker, høy verdiskaping, lave karbonutslipp – Statoils vei mot fremtiden

13:50 Skyggestyret i Norsk Industri: Torbjørn Cederløv, Erik Bleika, Sophie Mari Døring, Beate Hop: De unge staker ut retningen mot 2030

14:10 Toril Nag, konserndirektør i Lyse AS: Digitalisering, effektivisering og innovasjon – tre sider av samme sak

14:40 Pause

15:10 Anette Mellbye, tidligere administrerende direktør i Schibsted: Slik rigger du bedriften for teknologiskiftet

15:30 Karen Elisabeth Ohm Heskja, strategic advisor i DNB: Workshop: Det går så det griner! Eller?

16:05 Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen

Innledning debatt

16:10 Leder i LO, Hans-Christian Gabrielsen

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund,

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen

Administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli

Paneldebatt: - Hvordan ser arbeidsmarkedet ut om ti år og hvordan tilpasser vi oss?

16:50 Kahoot og spørsmål fra salen

17:00 Slutt