Nå er det ikke lenger siste siffer i registreringsnummeret som avgjør tidspunktet for EU-kontrollen. Den nye kontrollfristen bestemmes av tidspunktet for førstegangsregistrering.

Den fristen du har ved overgangen gjelder til du har gjennomført en ny kontroll. Deretter får du en ny frist basert på den datoen du utfører kontrollen.

Nå kommer Vegvesenet til å sende et påminnelsesbrev to måneder før den endelige fristen. Selv om du kan gjennomføre kontrollen når du vil, får du aldri mer enn to måneder på å utbedre eventuelle feil.

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag, det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7500 kg skal inn hvert år.