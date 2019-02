For kort tid siden mottok Pål Fjeld passet sitt i postkassen. Passet kom trygt fram i den rette eiers hender, men det var bare ett problem.

– Det er veldig åpenbart at det er et pass i konvolutten. Det er returadresse til Randaberg pass og selve konvolutten er ganske mye mindre enn det vanlig post blir sendt i. Man kan føle at det er et pass bare ved å kjenne på tyngden og tykkelsen, sier Fjeld.

– Stor avstand mellom liv og lære

På spørsmål om hva Fjeld vil oppnå ved å belyse dette temaet, poengterer han at det ikke er for hans egen del, men at han etterlyser at man diskuterer sikkerheten til hvordan pass sendes i posten.

– Det er nok veldig attraktivt for kriminelle, og har en høy verdi på det illegale markedet, sier han.

I norsk passlov står det blant annet at «passet kan beslaglegges av politiet dersom det ikke oppbevares betryggende av passinnehaveren eller finnes i uvedkommendes besittelse».

– Jeg synes det er litt bekymringsverdig at det er så stor avstand mellom liv og lære. Politiet sier at de kan ta det fra deg hvis du oppholder det uforsvarlig. Det er litt snodig at de går såpass hardt ut mot borgerne, samtidig som de gjennomfører sin del av transaksjonen på en svært uforsvarlig måte.

POD: – En vesentlig større utgift å sende det rekommandert

Politidirektoratet svarer med at det ikke vil bli aktuelt å sende posten på noen annerledes måte i fremtiden.

– Antall pass som går bort i posten utgjør en veldig liten andel av det totale antallet som mistes i løpet av et år. Dersom leveringen av passene som sendes i posten skal gjøres sikrere, må passene sendes rekommandert. Dette vil utgjøre en vesentlig utgift som vi ikke vil stå i forhold til det vi vil oppnå, sier seksjonssjef i politidirektoratet, Arne Isak Tveitan.

– Hva slags sikkerhetsvurderinger har blitt gjort?

– Den som søker om pass kan selv velge å hente passet på passkontoret, eller det kan sendes hjem i postkassen. Sikkerheten ved utleveringen er ikke annerledes enn utlevering av post generelt. Denne har i praksis vist seg å være tilstrekkelig sikker.

Anbefaler å hente pass på politistasjonen

– Passet er det viktigste ID-dokumentet vi har, og det kan være svært alvorlig for deg om det blir stjålet. Vi får mange henvendelser om ID-tyveri som har startet med postkassetyverier, og vi ser på det som en stor risiko å sende passet som vanlig post, sier seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring, Trude Talberg-Furulund.

Hun mener at det burde finnes en bedre løsning for å sende passet, men har en klar oppfordring til forbrukerne.

– Hent det selv på politistasjonen. Det er helt uendelig hva folk kan finne på med passet ditt. Det kan ha økonomiske konsekvenser, men de kan også bruke din identitet når de gjør andre forbrytelser. Om passet ditt først er på avveie, er det viktig at du melder fra til politiet så fort som mulig.