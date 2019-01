- Vi har en dialog med aksjonsgruppen , og vi har avtalt å møtes på nyåret for å sørge for en mer konstruktiv dialog. Bymiljøpakken har fått konsekvenser for manges hverdag, og jeg har stor forståelse for reaksjonene som kom, sa Sagen Helgø, i fornemme omgivelser i kongeboligen.

Samtidig forsvarte hun Bymiljøpakken:

– Bymiljøpakken skal gi et bedre kollektivtilbud, og bedre forhold for de som går, sykler og kjører. For hva slags by vil vi at Stavanger skal være? Vil vi være kjent for dårlig luft og lange bilkøer? Alle attraktive byer i verden gjør lignende grep som oss innen kollektivtrafikk og sykkel.

– At Bymiljøpakken fungerer, ble klart allerede fra oppstarten. Biltrafikken har gått ned med 7 prosent. 19 prosent flere tar bussen og andelen syklister har økt med 42 prosent, sammenlignet med året før, la ordføreren til.

Fortsatt bom

Etter talen presiserte ordføreren overfor Aftenbladet at sammenligningen gjelder oktober 2017 mot oktober 2018, altså tiden før politikerne ble tvunget til midlertidig å fjerne rushtidsavgiften på grunn av tekniske problemer.

– Du strekker ut en hånd til aksjonistene?

– Det gjorde jeg alt under bystyremøtet i november, og vi har nå avtalt et nytt møte på nyåret. Jeg synes det er fint at de kan komme med sine innspill direkte til meg. Men bompengene kommer ikke til å forsvinne, sier Sagen Helgø.

Ordføreren brukte store deler av talen sin til å understreke at det nå går bedre med økonomien og på arbeidsmarkedet.

Hun viste til Statistisk Sentralbyrås tall om at det er skapt 14.000 nye arbeidsplasser i Stavanger de to siste årene.

Alle skal med

– Omstillingene vi har vært gjennom de siste årene har vært krevende, men nå ser vi fremover. Arbeidsledigheten har gått ned. I november var det 720 ledige stillinger, bare innen området ingeniør og IKT i Rogaland, sa Sagen Helgø, som viste til at de voksnes tilknytning til arbeidslivet er den viktigste risikofaktor for at det oppstår barnefattigdom.

– Ingen skal falle utenfor. Det er også viktig at vi jobber for å hindre at forskjellene øker i Stavanger, sa Sagen Helgø.

Hun kom også inn på de ambisiøse klimamålene i Stavangers nye klima- og miljøplan, der hun selv stemte for større kutt i klimagassutslippene enn det flertallet i Høyres bystyregruppe var stemt for.

– Bystyret har vedtatt at Stavanger skal kutte klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030. Kuttene må i hovedsak komme fra transport og fra energi til bruk i bygninger. For å løse dette må vi, både som privatpersoner, organisasjoner, næringsliv og kommune, jobbe sammen. Vi har gått fra å være en «oljeregion» til å bli en «energiregion». I 2017 ble det nasjonale fornybarfondet Nysnø plassert i Stavanger. Nysnø skal bidra til nye grønne arbeidsplasser og redusert utslipp ved å investere foreløpig 600 millioner kroner i ny klimateknologi, sa Sagen Helgø.

Kulturplan

Etter sju år som ordfører i Stavanger er hun stolt over at Stavanger er den byen i Norge som bruker mest penger på kultur.

– Kulturen er for alle. Den angår alle. Kultur skal opplyse og skape fellesskap, og er en viktig drivkraft i byutviklingen. I vinter skal vi vedta ny kulturplan som har sitt endepunkt i 2025, når vi feirer byens 900-års jubileum, sa ordføreren.

Hun trakk fram Idrettsgallaen som arrangeres i Stavanger til helgen, og nevnte også to andre arrangementer , Gladmat og Norske Måltid. - Gladmat utvidet i 2018 til Pedersgata – med stor suksess. Her fikk folk en smak av verden, noe som passer godt i den internasjonale byen Stavanger med 189 nasjonaliteter.

Vi er stolt av å være en matregion, og slike utstillingsvindu blir enda viktigere når vi slår oss sammen med Rennesøy og Finnøy i 2020. Da blir vi både en stor havbruks- og landbrukskommune – i tillegg til en internasjonal by og energiby, sa Sagen Helgø.

Ny kommune

– På denne dagen er det nøyaktig ett år til vi formelt blir til én kommune. Da har vi hatt lokalvalg, og da er formelt også det nye kommunestyret i gang. Noen av oss takker av i 2019. Jeg vil ønske dere som skal styre den nye kommunen lykke til, når den tid kommer, avsluttet Sagen Helgø sin siste nyttårstale på Ledaal.