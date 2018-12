Sikker is i Stavanger sentrum

– Jeg liker is, begrunner Aramis Vervik Olivares. I stedet for å gå på skøyter denne kvelden har han spesialisert seg på akrobatiske kunster med pingvin.

– Jeg liker meg kjempegodt her fordi jeg vil øve meg på skøyter. Når det ikke kommer is på vannene her hvor vi bor, er det veldig bra at de lager is i byen, mener søsteren Amelia på 11.

Foranledningen til skøyteturen står og snakker med en bekjent bare et par meter unna: Storebroren Victor A. O. Pedersen (22) som til vanlig bor i Oslo. I dag overrasket han alle med å komme på julebesøk. Så mens Chris Rea synger «I’m driving home for Christmas» over høyttalerne rundt den omlag 20 ganger 25 meter store isen, så oppfylles allerede ett av ønskene Amelia har for julen: Være sammen med familien sin.

– Det andre er buktalerdukke. Det er det jeg ønsker meg i gave på julaften.

– Jeg ønsker meg en radiostyrt bil som tåler vann, slår broren Aramis fast.

Giftig gass, men det var i går

Skøytebanen som Stavanger Sentrum har rigget opp, med ekte is, skøyteutleie, julelys og boder som vanligvis selger julegrøt, pølser og gløgg, men som i dag har stengt, uten at skøyteutleier Tindra Arnadottir egentlig helt vet hvorfor, er nå godt inne i sin debutsesong. I helgene er tilbudet veldig populært, opplyser Arnadottir, med flere hundre per dag. Også i dag er det 20–25 barn og voksne som boltrer seg på isen. I går kveld tok idyllen en liten pause da det begynte å brenne i en glassfiberkonstruksjon i Geoparken. Brannvesenet advarte mot giftig gass og ba naboer beskytte seg mot den svarte røyken ved å lukke dører og vinduer. Stavanger kommune antydet at plassen måtte stenges ut onsdagen på grunn av oppryddingsarbeid. Men dette gikk fortere enn antatt - og 1445 åpnet alt igjen.

– Godt å komme seg ut

Vi har vært her mange ganger, sier Eli Willumsen. - Vi liker å gå på skøyter, treffe kjente, liker livet og julemusikken her nede. Dessuten drar det oss ut, på en tid der det er lett å bli sittende inne, forklarer hun.

– Vi kan godt ha is her hvert år, mener sønnen hennes, Bjørnar (7). Søsteren Hanna (5) er enig.

Det er nemlig ikke lenge siden han fikk nye skøyter. Sånne som man kan vokse i, forklarer moren.