Fastleger kan teste for ny kjønnssykdom

I Rogaland kan man teste seg for kjønnssykdommen Mycoplasma Genitalium (MG) både hos fastlege og ved Stavanger Universitetssykehus.

Større bevissthet blant norske leger

Flere norske leger enn tidligere antatt er kjent med kjønnssykdommen, og det er fullt mulig å gå til fastlege og be om testing. Stavanger Universitetssykehus har testet for MG siden 2015.

Denne oppdateringen kommer etter Aftenbladets tidligere sak angående den relativt nyoppdagede bakterien Mycoplasma Genitalium. Bakterien utviser ofte få symptomer og kan lett bli feilbehandlet som klamydia eller gonoré.

Smitte skjer ved ubeskyttet sex, og eksperter råder å oppsøke lege om man utviser symptomer. Typiske eksempler på MG-symptomer for både menn og kvinner er svie ved urinering og uvanlig utflod fra kjønnsorgan.

Den opprinnelige saken kan du lese her:

England viser bekymring

Spesielt i England virker det som at helseeksperter er bekymret for at bakterien er resistent mot visse typer antibiotika, samt lite generell folkebevissthet rundt sykdommen. Derfor ble det nylig lansert nasjonale retningslinjer i Storbritannia angående diagnose og behandling av MG.

I Skandinavia har det derimot foregått en større kartlegging av sykdommen siden tidlig på 90-tallet. De europeiske retningslinjene for Mycoplasma Genitalium-infeksjoner ble publisert i 2016.