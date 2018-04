Barnehageopptaket runde to er klart

Totalt har nå 1550 barn med barnehagerett fått tilbud om plass, og dermed er årets barnehageopptak godt i rute, melder Stavanger kommune. Og hovedopptaket fortsetter til alle med lovfestet rett har fått tilbud om barnehageplass. Etter andre runde gjenstår nå rundt 260 barn som fortsatt ikke har fått tilbud om plass.

Kommunen oppfordrer nå alle som har fått tilbud i andre runde om å overholde svarfristen 12. april, og understreker at du også kan stå på venteliste på førstevalget, selv om du takker ja til den plassen du nå har fått tilbud om. Erfaringsmessig skjer det alltid mange endringer fram mot høsten som gjør at en kan få innvilget bytte til ønsket barnehage. Dersom en ikke svarer innen fristen, blir søknaden slettet.

Skjevt bydelstilbud

Selv om kommunen har nok barnehageplasser totalt sett, er det for få barnehageplasser i noen bydeler og for mange i andre bydeler. Det er årsaken til at noen kan få tilbud i en barnehage de ikke har søkt eller i en barnehage som ligger langt fra der de bor. Hver enkelt søknad blir vurdert for å gi et best mulig tilbud ut fra kriteriene, den enkeltes ønsker og bo- og arbeidssted. Likevel blir ikke alle fornøyd med tilbudet de får.

Tredje runde 18. april

Tredje runde av opptaket skjer 18. april, med svarfrist 25. april. Deretter sendes tilbud om barnehageplass ut fortløpende til alle med rett har fått tilbud om barnehageplass. Innen midten av mai vil alle barn med barnehagerett ha fått tilbud om plass med oppstart i august 2018, eller den måneden barnet fyller ett år.