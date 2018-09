Væpnet aksjon på grunn av duejegere

Ringduen er vår største due, ca. 400–600 gram. Gråblå med hvit flekk på hver side av halsen og et hvitt bånd over vingene som særlig sees under flukt.

Hekker i skog i hele Europa og Nord-Afrika til Sentral-Asia, i Norge i de fleste landsdeler til Troms. Har ekspandert i Norge i løpet av de siste to tiårene og hekker nå også spredt i Finnmark. Har også spredt seg fra lavlandet og opp mot fjellbjørkeskogen i Sør-Norge. Siden 1950-årene har den i økende grad blitt rugefugl i byparker og villastrøk.

Kilde: Store norske leksikon