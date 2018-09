Feil om dobbel betaling før rushet i bomringen

Det er minimal fare for å måtte betale rushtidsavgift utenfor rushtiden på grunn av gammelt utstyr i bomringen. Opplysningene i Aftenbladet bygger på en misforståelse. Nå oppklarer Ferde forvirringen.

– Alle bommene på Nord-Jæren vil ha nytt utstyr 1. oktober, og det vil være minimal fare for feilbelastning av bilister, opplyser administrerende direktør i Ferde, Trond Juvik til Aftenbladet onsdag kveld.

Misforståelse

Nyheten om at du kunne komme til å betale dobbelt i bommen på grunn av gammelt utstyr, slo ned som en bombe på Nord-Jæren onsdag da saken ble kjent i Stavanger Aftenblad onsdag morgen.

Nå viser det seg imidlertid at artikkelen bygger på en misforståelse mellom Aftenbladet og Ferde.

Aftenbladet skrev i onsdagens utgave på nett og papir at:

«Om lag 5 prosent av bilistene som passerer bommen like før runshtidsavgiften slår inn kan komme til å betale rushtidsavgift selv om de ikke passerer i rushet. Årsaken er utdatert teknologi i købrikke-registreringen. Nytt system vil være på plass i 2019.

Skapte storm av reaksjoner

Selskapet Ferde er satt til å administrere bompengeinnkrevingen på Nord-Jæren fra 1. oktober.

– Hvordan kunne denne misforståelsen oppstå?

– Det var uheldige omstendigheter og misforståelser mellom journalisten i Aftenbladet og oss. Vi svarte på generelt grunnlag, ut fra slik bomstasjonene er utstyrt i dag, sier Trond Juvik til Aftenbladet onsdag kveld.

Slik formulerer Ferde sin presisering:

«For det gamle utstyret ville omfanget kunne gjelde inntil 5 prosent av de passeringene som inntreffer akkurat i forbindelse med en eventuell driftsstans på utstyret dersom driftsstansen skjer akkurat i overgangen til rushtid. Selskapet understreket at det er svært usannsynlig med driftsstans på et helt nytt utstyr. Ferde har stilt krav til leverandøren av utstyret om kontinuerlig oppetid og enhver driftsstans vil medføre bøter for leverandøren.

Uttalelsene om utstyret ble gitt til journalisten på generell basis og tok ikke innover seg at Nord-Jæren får nytt utstyr før innføring av rushtidsavgift.

Kundene vil ha anledning til å klage. Ferde vil håndtere klager på enkeltsaker, der det oppdages feilbelastninger.»

Det er 21 bomstasjoner på Nord-Jæren i dag. Fra 1. oktober vil det være 38 bomstasjoner. Tre bomstasjoner vil stå på tilnærmet samme sted som i dag, men ellers vil plasseringene være nye.

15 år gammel teknologi

De 21 bomstasjonene som er der i dag, har en 15 år gammel teknologi. Disse ville ikke håndtert rushtidsavgiften eller to passeringer i løpet av en time like bra som den nye teknologien. Det er heller ikke rushtidsavgift i dag.

– Den 1. oktober blir de gamle stasjonene slått av. Samtidig vil nye stasjoner bli slått på. Da vil alle passeringer i den nye bominnkrevingen være med nytt utstyr, sier Juvik.

Juvik kan imidlertid ikke garantere at feilbelastning aldri kan skje.

– Ja, det kan skje, men det er egentlig mest en teoretisk mulighet. Men det er stor forskjell på 15 år gammel teknologi og den vi tar i bruk i det nye systemet. Der vil det være promilles sannsynlighet og minimale sjanser for at feilbelastning oppstår. Skulle de likevel oppstå, må vi håndtere dem, sier Juvik.

Erfaringene fra Bergen, der rushtidsavgiften allerede er innført, er at dette er et veldig lite problem. I Bergen bestemte lokalpolitikerne at hvis en bil passerer første bom før rushtiden trer inn, men først blir registrert ved andre passering innenfor rushtiden, så skal dyreste sats gjelde.

– Vi har for lenge siden gjort Statens Vegvesen og styringsgruppen på Nord-Jæren oppmerksomme på denne problemstillingen. Det er opp til styringsgruppen og politikerne om de vil gå aktivt inn å gjøre et tilsvarende vedtak, sier Juvik.

Vakte reaksjoner

Rushtidsavgiften innføres på Nord-Jæren klokken 7, mandag 1. oktober. Alle som kjører inn i en bomring mellom klokken 7 og 9, må betale rushtidsavgift hvis ikke de har fritak, som for eksempel elbiler. Denne informasjonen er fortsatt korrekt.

Saken det er skapt usikkerhet rundt, er i spørsmålet om bilister som passerer bommen før rushtidsavgiften. Nå opplyser altså Ferde at det er minimal risiko for feilbelastninger med den nye teknologien som er på alle bomstasjoner fra 1. oktober.

I etterkant av den første artikkelen, der Aftenbladet skriver om faren for dobbel betaling, har Forbrukerombudet reagert. Det samme har advokatene Arvid Sjødin og Brynjar Meling sammen med Frp-politiker Leif Arne Moi Nilsen. Også vara fylkesordfører Marianne Chezak har krevd opprydding.

Nå kan nye opplysninger tyde på at det ikke blir nødvendig i det omfanget det så ut til, iallfall.

