Bompengedebatten - rett i øret

– Vi skal ha byvekstavtaler og bymiljøavtaler for å holde trafikken nede, sa Per Kåre Foss, leder av fylkestingsgruppa i KrF under bompengedebatten.

Dermed ble det temperatur under bomdebatten - og nå kan du få høre eksakt hva som ble sagt av debattantene. Aftenbladets nye podkast «Ein-to-fem» er en feiring av det offentlige ordskiftet i anledning Aftenbladets 125-årsjubileum.

I løpet av jubileumsdagene fra den 4–8.september har Aftenbladet det blitt servert kake på torget i Stavanger og vært arrangert over 40 debatter, foredrag og samtaler i Egersund, Bryne, Sandnes, Jørpeland og i Stavanger. Ordføreren i Stavanger har også feiret avisa på Ledaal, og Aftenbladet avsluttet jubileet med å invitere gjester til fest (du kan smugkikke hvem som var på festen her).

Podkasten «Ein-to-fem» lanseres først med to episoder; den store bompengedebatten og deretter debatten om Sandnes der investor Alfred Ydstebø i samtale med flere diskuterer utviklingen og muligheter i Sandnes.

Den enkleste måten å lytte til podkasten er her på Aftenbladet eller å abonnere på den i Apples egen podcaster-app.