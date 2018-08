Wirak om dårlig vann i Luravika: - Dette var uflaks

– Dette var uflaks og ganske overraskende. Det har vært målinger her i 10 år, men kun to ganger tidligere har verdiene vært så høye. Jeg vet det har vært en feil på pumpene i området, men vi må finne ut hvorfor dette skjer, sier Wirak, en måned etter at han selv kastet seg i Gandsfjorden og erklærte den nye badestranda for åpnet.

Mandag forrige uke ble det tatt prøver som viste at vannkvaliteten ved badestranda i Luravika var så dårlig at kommunelegen valgte å fraråde bading. Onsdag, torsdag og fredag ble det tatt nye prøver, men fortsatt er vannkvaliteten klassifisert som «ikke akseptabel». Alle målingene forrige uke viste 1500 tarmbakterier eller mer per hundre milliliter. Alt over 1000 er regnet som uegnet for bading.

– Vi må fortsatt fraråde bading. Det gjør ingenting om folk får dette vannet på huden, men det gjelder å ikke svelge det, sier kommunelege Hans Petter Torvik i Sandnes kommune.

Ikke overrasket

Det er først nå det er tatt prøver like ved den nye badestranda. Tidligere er prøvene tatt noe lenger nord for stranda.

Torvik er ikke overrasket over resultatene.

– Nei, dette er ingen overraskelse. Vi sa fra i forkant at dette kunne bli et problem på grunn av forurensning fra Lurabekken, men det var andre momenter som ble tillagt større vekt, sier Torvik.

Jarle Aasland

«Det er 60 år siden jeg tok mitt første bad i Luravika. Og det er 50 år siden jeg tok mitt siste. Frem til i dag», sa Wirak da han åpnet stranda i begynnelsen av juli.

– Hadde du badet der i dag?

– Jeg hadde ikke selv hatt problemer med det, men folk må selv vurdere om de vil bade med slike målinger. Folk som er i risikogrupper trenger ikke bade akkurat nå, og derfor setter vi opp skilt når kvaliteten ikke er god, understreker Wirak.

Cirka fire mill.

Han anslår at kommunen har brukt rundt fire millioner kroner på den nye badestranda. Da er ikke sanden regnet med. Like før åpning ble det nemlig bestemt at stranda skulle få sand som en prøveordning for å se om den sitter. Senere vil det tas nye vurderinger om det skal fylles på mer sand.

– Dette er et lavkostprosjekt. Og jeg mener fortsatt at dette er er en veldig god investering. Folk har satt stor pris på dette prosjektet. Stranda bidrar til at vi får åpnet opp mot fjorden, sier Wirak.

Deler av pengene kommer fra tiltakspakken bevilget av regjeringen, mens resten kommer fra bevilgninger i økonomiplanen.

Fortsatt gjenstår noe arbeid med den nye badetranda. Flytebryggen skal byttes ut med en bedre og mer stabil brygge, og markeringer i sjøen skal hindre båter å komme innenfor badeområdet.

Pål Christensen

På oppdrag av kommunen lagde Sintef en rapport om strømforholdene rundt Lurabekken og den da planlagte bystranda. Å etablere en «boblegardin», en slags skilleveg og som skal holde vannmassene fra Lurabekken og badeområdet adskilt, ble foreslått for å sikre god badevannskvalitet. Men i ettertid viste det seg at «boblegardinet» var både kostbart og lite effektivt.

– Det kunne vært aktuelt med et filter i bekken, men også dette er kostbart, og virkningen er usikker. Kompromisset blir hyppige målinger og skilt når vi fraråder bading. Vi får håpe på gode perioder, men det er fare for hyppigere stengninger enn i år, hvor vi har hatt en fin sommer med lite regn, sier kommunelege Torvik.

Les mer: