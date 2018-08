OBS: På grunn av stor trafikk på signalene fra Stavanger kommune, kan bildene være hakkete eller stoppe helt opp. Det jobbes med saken.

– Vil ikke ha rushtidsavgift

Sandnes-ordfører Stanley Wirak grep ordet på møtet umiddelbart:

- Vi ønsker ikke rushtidsavgift, det vil jeg flagge allerede nå. Belastningen for barnefamilier blir for stor. Dette ønsker jeg å ta opp. Vi vil ikke få flertall i Sandnes kommune for å videreføre byvekstavtalen. Samtidig vil jeg understreke at min motstand mot rushtidsavgiften gjelder for hele Nord-Jæren, ikke kun i Sandnes, sier Wirak.

- Samferdselsministeren har sagt at bompenger er et lokalt ansvar. Formaliteten er at det kun er Stortinget som kan beslutte bompenger. Veien må gå fra lokale parter til departementet og så til Stortinget. Vedtaket i Stortinget er tydelig. Dersom de lokale parter vil løse dette på annen måte, kan det reforhandles, og så ta det til Stortinget. Sluttsummene for inntekt og utgift må uansett være like, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

– Akkurat nå sitter vi på et stortingsvedtak, og det kan kun endres etter reforhandling og så et nytt vedtak i Stortinget. Rushtidsavgift blir et tema i reforhandlingene, lover veidirektøren.

Settes i gang som planlagt 1. oktober

– Jeg er skuffet over samhandlingen mellom oss lokale ordførere og Storting og regjering. Vi lurer på om vi forhandler med ministeren eller med veisjefen. Dette er veldig uryddig, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.

– Rushtidsavgift er et tema for hele Nord-Jæren, det må vi få klarhet i, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Veidirektøren understreket at vedtaket som ble gjort i Stortinget gjelder inntil et annet er gjort, og at bomringene på Nord-Jæren settes i gang som planlagt 1. oktober.

Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for hva som skjer med Bymiljøpakken.

Møtet startet 07.45, og på sakskartet står dette:

Innlegg fra Smart by Stavanger v/Gunnar Crawford Stavanger kommune

Referat fra møtene 14. juni og 10. august 2018

Kommunikasjon

Status mobilitetsarbeid

Økonomisk oversikt Bymiljøpakken

Riksvegprosjektene

Brev fra Norges taxiforbund avd. Rogaland

Tilgjengeliggjøring av innkallinger og sakspapirer for styringsgruppen i Bymiljøpakken

Neste møte

Eventuelt

Du kan lese alle sakspapirene her

I gruppen sitter:

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Statens vegvesen

Plan- og utviklingsdirektør Anita Skauge, Jernbanedirektoratet

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, Rogaland fylkeskommune

Ordfører Christine Sagen Helgø (H), Stavanger

Ordfører Stanley Wirak (Ap), Sandnes

Ordfører Ole Ueland (H), Sola

Ordfører Kristine Enger (Ap), Randaberg

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, Rogaland (observatør)

Forhandlingsutvalg like etter

Like etter møtet i styringsgruppen, er det møte i forhandlingsutvalget for Bymiljøavtale Nord-Jæren. Dette utvalget ledes av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF).

Utvalget består ellers av de samme medlemmene som i styringsgruppen, i tillegg til flere medlemmer fra de forskjellige organene.

I utgangspunktet streamer vi også dette møtet, men det kan komme krav om at møtet skal gå for lukkede dører.

