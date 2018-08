Uttalelsene falt i møtet i Styringsgruppen for Bymiljøpakken på Nord-Jæren torsdag morgen.

Kristine Enger sier at det er mange som får høyere bompengebelastning på Nord-Jæren enn de får i Oslo.

– Vi vil vite hvordan dette slår ut på Nord-Jæren, og vil ha en konsekvensutredning av rushtidsavgiften, sier hun.

– Uryddig av ministeren

Stavangerordfører Christine Sagen Helgø sier det er veldig uryddig av samferdselsminsieter Ketil Solvik-Olsen når han sier kommunene står fritt til å endre bomtakstene.

– Jeg er veldig skuffet over samhandlingen mellom regjeringen og oss lokalt, sier Sagen Helgø.

Stanley Wirak gjentar det han har sagt til Aftenbladet tidligere at det har vært gjort klart at man lokalt er bundet av det som står i stortingsproposisjonen og Stortingets vedtak. Samtidig har ministeren sagt at det er opp til oss lokalt å bestemme bompengesatsene, og at han vil ta dette til Stortinget. Men samtidig sier Wirak at han forholder seg til stortingsvedtaket om at bompengepakken skal iverksettes.

– Jeg protesterer på det ministeren sier

– Jeg protesterer på det ministeren sier, at dette med bompenger og avgiftsstørrelsen, er noe vi har funnet på lokalt.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen sa at bompenger og bompengenivå er et lokalt ansvar, men understreker at det bare en en instans i Norge som kan beslutte bompenger: Det er Stortinget.

Vegdirektøren slår fast at endringer i bompengesatsene ikke kan gjøres umiddelbart.

– Vi har et tydelig stortingsvedtak

– Vi har et stortingsvedtak som er tydelig, sier han.

– Dersom lokale parter vil endre dette, er ministeren innstilt på å gå til Stortinget, sier vegdirektøren.

Stanley Wirak sier at det er viktig å gi klart utrykk for at hans kommune ikke ønsker rushtidsavgift.

– Jeg vil ikke få flertall i Sandnes for en byvekstavtale med rushtidsavgift, sier han, men legger til at innretningen må være lik i alle kommunene på Nord-Jæren. Dette slår også fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal fast.

Setter opp gratis buss

Hun sier også at det vil bli gratis buss for alle én uke før og én uke etter den nye bompengeordningen blir innført mandag 1. oktober,

– Er det lokal frihet til å endre bomsatsene, ønsker vi å gå tilbake til Stortinget, sier Sola-ordfører Ole Ueland.

Denne første debatten om bompenger i dette møtet vil sannsynligvis munne ut i en protokolltilførsel på slutten av møtet. Dette vil Aftenbladet komme tilbake til når denne foreligger.

Forhandlingsutvalg like etter

Like etter møtet i styringsgruppen, er det møte i forhandlingsutvalget for Bymiljøavtale Nord-Jæren. Dette utvalget ledes av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF).

Utvalget består ellers av de samme medlemmene som i styringsgruppen, i tillegg til flere medlemmer fra de forskjellige organene.

Det kan komme krav om at møtet i forhandlingsutvalget skal gå for lukkede dører.

