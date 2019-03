Gir full støtte til Wirak: – En ordfører som tør å stå opp

– Stanley Wirak viser en beundringsverdig holdning mot rushtidsavgiften, sier Ragnvald Albretsen til Aftenbladet.

– Dette er en ordfører som tør å stå opp. Jeg støtter Sandnes-ordføreren 100 prosent i denne saken, sier eier og styreleder i Seabrokers Group.

To ordførere som går av

Han legger ikke skjul på at han har lite til overs for holdningen til de andre ordførerne på Nord-Jæren.

– Verken Ole Ueland i Sola eller Christine Sagen Helgø i Stavanger skal gjenvelges, og Ueland er heller ikke omringet av bomstasjoner, sier han.

Selv om Ragnvald Albretsen ikke sier det direkte, er det tydelig at han mener at det er lett å være for rushtidsavgift med et slikt utgangspunkt.

– Har de glemt at de er valgt av folket, sier han.

Albretsen trekker også frem et annet industriområde, Hinna Park, der det heller ikke er tett med bomstasjoner. Hvorfor er det slik?, undrer Albretsen.

Ekstra skatt

– Vi har 180 ansatte og det er 6000 arbeidstakere i bygningsmassen vår på 210.000 kvadratmeter på Forus. Vi kan ikke starte dagen før klokken sju eller etter klokken ni for at de ansatte skal unngå rushtidsavgiften.

For meg personlig betyr det ingen ting at det er rushtidsavgift i regionen, men for de som jobber på Forus, mange med vanlige lønninger, så er det en utfordring at de må betale en stor andel av lønnen sin i bompenger. De som må kjøre i rushtiden, straffes for å gå på jobb. Dette er en ekstra skatt for mange, sier han.

– Ser du ikke noe positivt med rushtidsavgiften?

– Nei, få den vekk, det er dette Stanley Wirak også sloss for, sier han.

– Og hvordan skal du få penger til de utbyggingsoppgavene for vei, kollektivsatsing og andre prosjekter i Bymiljøpakken?

Vil ha mer penger fra Oslo

– Vi betaler mellom 50 og 60 milliarder i bilavgifter i året som kan bidra til finansieringen. Så kan vi forlenge bomavgiftsperioden, og da uten rushtidsavgift, sier han.

Han trekker også frem verdiskapningen mellom Egersund i sør til Møre og Romsdal i nord.

– Andelen av bruttonasjonalprodukt er 70 prosent i dette området. Da er det bare rimelig at vi får mer penger fra Oslo. sier Seabrokers-sjefen.

Bruttonasjonalprodukt er verdien av de varer og tjenester som er produsert i løpet av et år i et land.