Pizzabakeren er blitt milliardbutikk - starter opp i USA og Irland

200 utsalgssteder i fem land, over 1,1 milliard i omsetning og et resultat før skatt på 77,5 millioner kroner. Pizzabakeren vokser i rekordtempo og er større enn noensinne. Nå står flere land for døren.