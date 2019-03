Ny London-rute fra Stavanger

Oppstarten av ruten er i midten av september 2019, men billettsalget er allerede i gang. Wizz Airs flyrute fra Sola til London Luton skal ha fire ukentlige avganger, med avganger hver mandag, onsdag fredag og søndag.

Lufthavnen London Luton ligger like nord for London, og det finnes både tog og buss inn til London sentrum. London Luton er base for flere lavprisflyselskaper i London-området.

London er den største utenlandsdestinasjonen fra Stavanger lufthavn, med en kombinasjon av fritidsturisme, forretningstrafikk og venner/familie-trafikk. Noe over halvparten av trafikken er norske statsborgere, mens britiske statsborgere utgjør de fleste av utlendingene som reiser mellom Stavanger og London.

Det ungarske lavprisselskapet Wizz Air har en flåte på 109 fly, og flyr til 144 destinasjoner rundt om i både Europa, Midtøsten og Nord-Afrika.

Fra Stavanger Lufthavn Sola flyr Wizz Air også til Gdansk, Katowice og Szczecin i Polen, til Kaunas i Litauen og til Budapest i Ungarn.