Dårlige målinger for bommotstanderne

En ny meningsmåling foretatt av analysebyrået Respons på oppdrag fra Aftenbladet og VG viser at bomringmotstanderne Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) og Fremskrittspartiet mister oppslutning i Stavanger.

Også Frp i Sandnes gjør det dårlig, men her øker oppslutningen til FNB.

Dette synes politikkforsker Hilmar Rommetvedt er meget interessant.

– Med den oppmerksomheten som har vært rundt bompengesaken, er dette påfallende, påpeker Rommetvedt.

Ikke bekymret

Listetopp Frode Myrhol i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) sier til Aftenbladet at han på ingen måte er bekymret for målingen som viser at FNB mister ett mandat i bystyret.

– Vi har brukt tiden på å stable på beina en større organisasjon med flere lokallag. Valgkampen vår er ikke i gang, sier Myrhol til Aftenbladet.

FNB arbeider fortsatt med å enes om valgprogrammet og har hatt en bevisst strategi på å ikke promotere seg nå tidlig i valgkampen.

– Når vi starter valgkampen, skal folk bli klar over at vi eksisterer, sier Myrhol. Han gjør også et poeng av at partiet i siste meningsmåling før forrige kommunevalg ikke gjorde det spesielt bra. Men da endte partiet opp med et brakvalg og tre bystyrerepresentanter.

Myrhol er for øvrig heller ikke fornøyd med spalteplassen i pressen og mulighetene for FNB til å delta i debatter.

– Nylig har det blitt arrangert flere debatter i KÅKÅ kverulantkatederalen, men vi har ikke blitt invitert en eneste gang, sier Myrhol.

Slik er situasjonen i Stavanger:

Håper å stjele høyrevelgere

I Sandnes kan Frp miste fire av sine 12 bystyrerepresentanter. Samtidig gjør bompengemotstanderne i FNB det godt. De stiller for første gang med liste i Sandnes og kan få inn to representanter. – I valgkampen vil vi jobbe for å få bedre frem vårt syn på bompengesaken. Da tror jeg vi vinner velgerne tilbake. En del av de som nå sier de stemmer FNB vil nok heller stemme på et parti med mer kjent politikk på selve valgdagen, sier Sigurd Sjursen som stiller til valg for Frp. Sjursen ble i høst kjent gjennom rollen som leder for aksjonsgruppen Bomfritt Jæren – nok er nok. – Høyre har hatt formidabel fremgang på målingene, men mange av deres tidligere velgere er opptatt av bomsaken. Det er nok ikke alle som har fått med seg hvilken rolle Høyre har hatt her, at de er blant partiene som ønsker bomringene. Klarer vi å synliggjøre dette, tror jeg en del høyrevelgere vil gå til oss.