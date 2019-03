Innsatte drakk hjemmelaget vin i Åna fengsel

En 23 år gammel mann er i Jæren tingrett dømt til 15 dagers ubetinget fengsel for å ha truet to fengselsbetjenter ved Åna fengsel på livet. Drapstruslene ble fremsatt i forbindelse med at betjentene skulle visitere ham.

Bakgrunnen for visitasjonen var mistanke om at den innsatte hadde drukket alkohol.

Ble beruset

Ifølge den ferske dommen fra Jæren tingrett satt 23-åringen sammen med venner og drakk hjemmelaget vin i en avdeling i fengselet. Dette skal ha skjedd lørdag 26. august 2017.

Tiltalte ble beruset og gikk og la seg.

Fengselsbetjentene oppdaget at 23-åringen hadde drukket, og det ble derfor tatt utåndingsprøve av ham.

På grunn av beruselsesnivået ble det besluttet å flytte tiltalte over til en annen avdeling i fengselet.

23-åringen skal ha sagt at den første som rørte ham ville bli slått.

Ikke gøy

Ifølge dommen ble han bedt to ganger om å la seg visitere, men han nektet.

På grunn av trusselen om vold ble det besluttet å flytte tiltalte inn i sikkerhetscellen. Truslene han kom med her var grovere.

I sikkerhetscellen ble 23-åringen lagt i bakken og påført håndjern. Da skal den unge mannen ha kommet med trusler om å drepe fengselsbetjentene.

«Tiltalte kom med alvorlige drapstrusler. Fengselsbetjent NN (en av de fornærmede fengselsbetjentene) ble ikke skremt av dem. Men, det var likevel «ikke gøy» å få slik beskjed fra en person som soner en lengre voldsdom», står det i dommen.

Ubetinget

23-åringen soner en sju år lang dom blant annet for voldtekt. Selv om saksbehandlingen i trusselsaken har vært langt, og selv om tiltalte tidlig erkjente straffskyld for truslene, blir han av en enstemmig rett dømt til ytterligere 15 dagers fengsel.

«At tiltalte har utnyttet tiden i fengsel til å skaffe seg utdannelse og arbeid, samt å komme seg ut av narkotikamiljøet er positivt, men er etter rettens syns, verken islolert sett eller vurdert i sammen med saksbehandlingstiden, ikke tilstrekkelig til at det skal anvendes en betinget reaksjon», står det i dommen.