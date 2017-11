Nå skal det veltede redningshelikopteret løftes opp igjen

To flygere var om bord da det første av de nye redningshelikoptrene til 330- skvadronen fredag veltet mens motor og rotorblader var i gang.

De to pilotene som var i helikopteret da det veltet, tilhører personellet som driver testing av det nye helikopteret. De kom ikke til skade.

Fredrik Refvem

Lørdag ettermiddag var det stor aktivitet utenfor hangaren ved Sola flystasjon, der redningshelikopteret veltet. Rundt 40 personer, soldater, vernepliktige og ansatte deltok i oppryddingsarbeidet.

Også mandag er det hektisk. Nordic Crane er på plass med mobilkran som skal løfte helikopteret opp i stående.

I tillegg er Viking og Falck på stedet med tungbergere og luftputer til å vippe helikopteret tilbake på rett kjøl.

Klokken 12 er ikke selve løfteoperasjonen i gang, men alt ser ut til å være klart. En stor, grønn kran lener seg over helikopteret, mens et titalls mennesker står rundt. På veien utenfor området står fire biler på rekke - disse og flere har møtt opp for å se helikopter-løftingen.

Aftenbladet forlater stedet klokken 14. På dette tidspunktet har de fremdeles ikke startet å løfte helikopteret.

Saken oppdateres.