Eldre kvinne fant smykker til en verdi av 300.000 kroner

– Kvinnen, som er fra Tananger, var ute og gikk tur på Madla lørdag ettermiddag. På turen plukket hun opp en rull som lå på veien der hun gikk. Rullen viste seg å inneholde en del kostbare smykker, sier operasjonsleder Steinar Knudsen ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Politiet har oppsporet eieren av smykkene, et firma, som er lykkelig over at smykkene er kommet til rette.

Firmaet hadde hatt visning på smykkene, og hadde vært så uheldig å miste rullen med det kostbare innholdet. Ett av smykkene i rullen hadde en verdi på 45.000 kroner, ifølge politiet.

Både kvinnen og firmaet ønsker å være anonyme. Kvinnen har allerede fått utbetalt en dusør på 4500 kroner.