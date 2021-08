The Fjords kritisk til kaileie: – 14 ganger dyrere på Lysefjorden enn andre turistfjorder

The Fjords synes det er altfor mye å betale 428.193 kroner i kaileie for turistferja på Lysefjorden.

Turistferja «Bolsøy» på vei inn Lysefjorden.

Boreal har tidligere protestert mot 3,7 millioner kroner i kaileie for ferjesambandet Lauvvik-Oanes.

The Fjords er på samme linje. Selskapet har turistferjer på Nærøyfjorden og Geirangerfjorden. Siden 2015 har det også drevet turistferja på Lysefjorden i sommermånedene.

Til og med 2018 gikk driften med negativt resultat, til tross for fylkeskommunal driftsstøtte frem til 2017.

– I 2019 nådde vi endelig så vidt over på plussiden, for så å falle under igjen på grunn av virkningene av koronapandemien. The Fjords er et kommersielt foretak uten offentlig driftsstøtte. Vi kan ikke drifte en ferjerute uten en forventet økonomisk dekning, skriver administrerende direktør John Vonli i et brev til Rogaland fylkeskommune.

Rogaland fylkeskommune innførte kaileie i 2019 da det kommersielle Høgsfjord-sambandet skulle etableres. Hele driftskostnaden med kaiene blir fordelt på de regulære brukerne.

14 ganger så mye

John Vonli i The Fjords har spilt inn at 428.193 kroner i kaileie er altfor mye. Dette utgjør 4800 kroner per døgn, hele 14 ganger så mye som den høyeste avgiften som kreves andre steder.

– Dette klarer vi ikke å bære med den lille trafikken vi har. Det er ingenting dramatisk med å betale kaileie, men vi mener at nivået er helt urimelig, sier Vonli, som har bedt fylkeskommunen frafalle kravet og utarbeide en mer minnelig priset ordning framover.

Han opplyser at trafikken på Lysefjorden har vært relativt bra i sommer. Inntektene har vært om lag 70 prosent av et normalår.

– Lysefjorden er et populært reisemål blant nordmenn og utlendingene har begynt å komme tilbake. Vi har langsiktige ambisjoner. Planen er å komme tilbake neste sommer, hvis ikke høy kaileie torpederer det hele, eller det skjer andre store endringer, sier Vonli.

Ikke på sakskartet

Han sikter til Kolumbus sine planer om å slå sammen dagens to ruter til én rute.

Et nytt fartøy med lav- eller nullutslipp skal fra 2023 erstatte både kombibåten MS «Lysefjord» og den kommersielle turistferja. Det nye fartøyet skal etter planen ta minst 25 biler og gå 18 knop. Fordelen er at det vil gi flere og daglige avganger hele året. Ulempen er minst 15 minutter økt reisetid sammenlignet med kombibåten, og mer når trafikken er stor.

Ifølge Alexander Rügert-Raustein (MDG), leder av fylkessamferdselsutvalget, skal ikke kaileie settes på sakskartet.

– Fylkeskommunen har et selvkostprinsipp for kaileie og det er det som gjelder. Vi beregner kaileie ut fra reelle kostnader med vedlikehold av kaiene og holde disse i forsvarlig stand, sier Rügert-Raustein, som foreløpig ikke har sett på det nye forslaget fra Kolumbus om elferje.

