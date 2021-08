Opplevde brann og hetebølger: – Ikke lat som dette ikke gjelder deg

Under et familiebesøk i Tyrkia var Hilal Kocaguzel fra Stavanger vitne til at kraftige skogbranner og hetebølger rammet hjemlandet. – Ikke lat som om dette ikke gjelder deg, sier hun.

Publisert: Publisert: Nå nettopp