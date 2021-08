10-åring skulle ta toget til farfar i Hellvik, kom ikke lenger enn til Sirevåg

Mamma Linda Lode på Varhaug er alt annet enn fornøyd med Go-Ahead Nordic etter at sønnen ble etterlatt gråtende på Sirevåg stasjon lørdag formiddag.

Togturen på Jærbanen ble ikke helt som forventet for en 10-åring fra Varhaug lørdag.

Stein Halvor Jupskås Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

10-åringen skulle på besøk til farfar som har et sjøhus i Hellvik. Faren fulgte ham til rett vogn på toget, der det var billettkontroll.

– Det er ikke billettautomat på Varhaug stasjon, så jeg hadde sendt med ham en 20-kroning. Det var det jeg trodde billetten kostet. Da billettkontrollen kom, viste det seg at det var en ekstra sonegrense mellom Sirevåg og Hellvik, som jeg ikke visste om, forteller Linda Lode.

Ikke hyggelig

– Billetten kostet dermed 38 kroner fra Varhaug til Hellvik, ikke 20 kroner som jeg hadde trodd. Gutten fikk beskjed om at siden han ikke hadde nok penger, så måtte han forlate toget på Sirevåg. Han gråt, og det var noen ungdommer der som lo av ham. Det var ingen hyggelig opplevelse, sier Linda Lode.

Linda Lode

– Hva skjedde etter at han måtte forlate toget?

– Han hadde heldigvis med seg mobiltelefonen han fikk til bursdagen for to måneder siden, så han ringte farfar som sto og ventet på stasjonen i Hellvik. Farfar hoppet i bilen og kjørte og hentet ham, forteller Linda Lode.

Kunne ringt oss

Hun tar selvkritikk for at hun ikke hadde sjekket godt nok opp hvor mye billetten kostet på strekningen Varhaug-Hellvik, men mener samtidig at togpersonalet kunne taklet situasjonen på en helt annen måte.

– De kunne ringt oss, så kunne vi enten vippset penger eller vi kunne overført mer penger til vår sønns kort. De kunne også ilagt oss som foreldre et straffegebyr fordi vi ikke hadde sendt med sønnen vår nok penger. Men det er helt feil av Go-Ahead Nordic å sette av en tiåring på ukjent sted på grunn av 18 kroner, sier Linda Lode.

Pressekontakt Oda Riska i Go-Ahead Nordic sier til Aftenbladet at det absolutt ikke er greit det familien Lode har opplevd.

– Hvis det stemmer det de sier, så beklager vi det på det sterkeste. Alle barn skal være trygge når de reiser med oss, og i dette tilfelle skulle gutten selvsagt fått være med til farfaren sin, sier Riska.

Misforståelse?

Riska har vært i kontakt med konduktøren, som mener det har vært en misforståelse mellom henne og den unge passasjeren.

– Det stemmer at han fikk en billett til Sirevåg, men dette skyldtes billettsystemet. Hennes intensjon var at han skulle få være med helt fram, hun la ikke merke til at gutten likevel gikk av toget på Sirevåg. Vi beklager uansett det som er skjedd overfor gutten og hans familie, sier Riska.

Linda Lode fester ikke lit til forklaringen.

– Jeg tok en ny prat med min sønn etter at jeg hørte dette. Han forteller at bilettkontrollen kom på Vigrestad. Da det viste seg at han bare hadde 20 kroner, sa konduktøren at hun skrev ut en billett til Sirevåg, «så slipper vi deg av der». Hun spurte også om det var noen som kunne hente ham på Sirevåg. Sønnen min er god på detaljer, så her stoler jeg 100 prosent på ham, sier Lode.