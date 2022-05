Krever fengselsstraff for Viking-supporter som kom med rasistisk til­rop under fot­ball­kamp

34-åringen som er tiltalt for hatefulle ytringer mot en farget fotballspiller erkjenner straffskyld. Ordene falt mot slutten av kampen mellom Viking og Bodø/Glimt på SR-Bank Arena søndag 19. september i fjor.

Viking ledet 1-0, men tapte 1–3 mot Bodø/Glimt. Til slutt ble det for mye for Viking-supporteren, som i retten forklarte at han hadde en dårlig dag.

