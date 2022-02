Været: Mye regn og snø fra søndag

Et nytt lavtrykk fra vest gir mye regn langs kysten og mye snø i høyden fra søndag kveld. Regn med trafikktrøbbel mandag.

Søndag kveld kommer mye regn og sludd i Rogaland langs kysten. Et par mil inn i landet blir det snø.

Søndag fyker et nytt lavtrykk inn over Sør-Norge fra vest, og dermed kan det komme påfyll av snø mange steder. Både på Sørlandet og Østlandet vil det kunne bli skiføre også i lavlandet. Prognosene våre antyder 15 til 30 centimeter snø på 24 timer.

Dette melder Meteorologisk institutt på Twitter fredag.

Men vi som bor langs kysten i Rogaland, kan se langt etter snøen.

Mye snø i høyere strøk

– Muligens kommer det litt sludd søndag kveld, også langs kysten. Men bare et par mil inn fra kysten og med høyde over 200 meter over havet, blir det snø, mellom 15 og 20 centimeter i høyere strøk, sier vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis i Meteorologisk institutt til Aftenbladet fredag.

Regnværet starter ifølge Sarchosidis søndag ettermiddag, men de største nedbørsmengdene kommer sent søndag kveld og natt til mandag. Men allerede søndag formiddag kommer vinden opp i sterk kuling, noe som vil føre til snøfokk i høyere strøk allerede fra ettermiddagen.

Ifølge meteorologen har både nedbør og vind roet seg mandag morgen. Men han tror nattens nedbør kan føre til trafikkproblemer mandag morgen og formiddag i områdene som har fått snø.

Mandag morgen kan biltrafikken bli en prøvelse etter nattens snøvær noen steder i fylket.

Roligere på lørdag

Men lørdag blir ikke like værhard.

– Den dagen starter veldig bra. Kanskje har noen hatt frost om natten i lavlandet, men temperaturen vil stige til 3–4 grader utpå dagen. Den sterkeste vinden denne dagen blir liten kuling fra nord og nordvest. På ettermiddagen kan det komme noen regnbyger, og det kan også komme litt torden i forbindelse med disse, sier Sarchosidis.