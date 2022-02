Kommunen dobler overtidsbetalingen : - Motiverende å si ja

Øygard barnehage i Sandnes kommune har den siste tiden opplevd sykdom blant de ansatte. Samtidig får de ansatte ros for håndteringen av situasjonen av virksomhetsleder Annette Halvorsen Skjæveland (t.h.) og styrer Kathrine Lilleland (t.v.).

Ansatte i barnehagene og skolene i Sandnes kommune er rammet av sykdom. En overtidsordning er iverksatt for at det skal være mer lukrativt å jobbe overtid for faste ansatte. Det bidrar til at barnehagene klarer å oppretthold normal drift.

