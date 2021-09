Sørmarka Arena: Bilmesse skaper bilkaos

Enorm interesse for bilmessa Motorama, som arrangeres i Sørmarka Arena, fører lørdag ettermiddag til tett trafikk på Åsen i Stavanger og lange køer foran inngangen.

Lange køer av bilinteresserte utenfor Sørmarka Arena.

Camilla Bjørheim Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Politiet melder klokken 12.56 om lange køer på E39 på alle innfartsårer til Sørmarka Arena i Stavanger. Årsaken skal være arrangementet Motorama i Sørmarka Arena.

Aftenbladet har også fått tips fra publikum om mye trafikken i området Åsen/Hillevåg i Stavanger lørdag ettermiddag.

Bilmessa Motorama stiller ut et mangfold av gamle og nye kjøretøy i folkehallen denne helgen.

– Folk er nok sulteforet på noe kjekt, sier arrangør Dag Tormod Dahl i Rogaland Amcar-klubb.

Forrige gang klubben arrangerte messe var i 2019.

Dahl sier smittevernhensyn legger begrensinger på antallet bilinteresserte som får komme inn i hallen. Derfor har det lørdag i 13-tiden oppstått lange køer utenfor arenaen - i tillgg til at trafikken altså har korket seg til.

Arrangøren opplyser at de kan ha 1800 publikummere inne samtidig.

– Det er litt sirkulasjon nå, men det er litt typisk at alle kommer samtidig, i 12–13 tiden, sier Dahl.

Amcar-klubben har leid inn Tjensvoll Idrettslag for å styre parkeringen.

– Nå anbefaler vi folk å komme tilbake søndag, for det blir gjerne 1–2 timer å vente for å komme inn i hallen. Men vi har kontroll på parkeringen per nå, sier Gert Christian Von Hirsch i idrettslaget.

– Jeg håper det går seg til snart, sier arrangør Dahl.