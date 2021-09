FHI svarer på sju spørsmål om koronavaksinering av barn

Bildet er fra vaksinasjon av 12-åringer i Sandnes.

Nå er det gitt grønt lys for at også barn mellom 12 og 15 år skal få vaksine. Men hvorfor får de bare én dose? Gir vaksinasjonen grønt koronasertifikat? Og hvor godt beskyttet blir barna? Her får du svaret på sju spørsmål rundt vaksinering av barn.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden