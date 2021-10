Nå kommer influensavaksinen. Still ekspertene spørsmål her

Risikogruppe, gravid eller helsepersonell? Hvem bør ta årets influensavaksine og hvordan påvirkes vaksineintervallene av koronavaksinen? Mandag svarer ekspertene på spørsmål.

Nå kommer årets influensavaksine. Men hva skal ta den og hvorfor?

Pernille Filippa Pettersen Journalist

FHI har advart mot en potensielt kraftig sesong med mange syke og flere med alvorlig sykdom. Det skyldes at vi ikke har hatt noe særlig influensa her på et par år, og da er immuniteten vår mot influensa dårlig.

Men hvem bør ta influensavaksinen? Og hva hvis man nettopp har tatt dose to av koronavaksinen eller venter på dose tre? Disse spørsmålene kan ekspertene svare på mandag fra klokken 11.00.

Da setter nemlig smittevernoverlegene Lars Kåre Kleppe og Olav Lutro ved Stavanger universitetssjukehus, hygienesykepleier Anita Rognmo Grostøl, og smittevernoverlege i Stavanger kommune Ruth Midtgarden, seg ned for å svare på spørsmål fra Aftenbladet-leserne om årets influensavaksine.

Du kan stille spørsmål allerede nå:

Lars Kåre Kleppe Smittevernoverlege ved Stavanger universitetssjukehus.

Ruth Midtgarden Smittevernoverlege i Stavanger kommune.

Anita Rognmo Grostøl Hygienesykepleier ved Stavanger universitetssjukehus.

Olav Lutro Smittevernoverlege ved Stavanger universitetssjukehus.

Her er fakta om influensa, symptomer, vaksinen og hvem som bør ta den:

1 Influensa Influensa er en virusinfeksjon og går som regel over av seg selv. En sjelden gang kan imidlertid infeksjonen medføre alvorlig sykdom. Influensa gir feber, luftveissymptomer og muskelsmerter, men går som regel over av seg selv. Hvert år i perioden desember til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av influensaepidemier. Dette kalles sesonginfluensa. Vanligvis får mellom fem og ti prosent av befolkningen influensa i løpet av en vintersesong. To typer influensavirus, type A og B, er årsak til disse epidemiene. Innimellom endrer influensavirusene seg litt, noe som kan gjøre vår immunitet mindre effektiv mot de nye virusene. Influensa er en av de infeksjonssykdommene som bidrar til mest helsetap og dødelighet i den norske befolkningen. Kilde: Helse Norge.

2 Symptomer Med typisk influensa kommer symptomene brått, gjerne med feber, tørrhoste, muskelsmerter, hodepine og svekket allmenntilstand. Mageplager er sjeldne, men diaré kan opptre, spesielt hos barn. Influensa varer oftest i sju til ti dager. I tillegg til virussykdommen kan det oppstå komplikasjoner i form av bakterieinfeksjon med lungebetennelse, bihulebetennelse eller ørebetennelse. Hva skal du gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer? (fhi.no) Omtrent 20 prosent av de som blir smittet, har få eller ingen symptomer, men de kan likevel smitte andre. Kilde: Helse Norge.

3 Hvorfor influensavaksine? Alle kan bli alvorlig syk av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom, ifølge Folkehelseinstituttet. Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er sykehusinnleggelse nødvendig. Årlig sesonginfluensavaksinering anbefales først og fremst til personer som risikerer alvorlig sykdom eller død hvis de blir syke med influensa (risikogrupper). Kilde: Folkehelseinstituttet.

4 Hvem bør ta influensavaksine? Personer i flere risikogrupper anbefale så ta influensavaksine årlig. Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for dødfødsel. Gravide er også mer utsatt for følgesykdommer som lungebetennelse enn andre friske kvinner. Influensa hos spedbarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten beskytter mor under svangerskapet og gir også barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen. I tillegg anbefales influensavaksine til helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter, personer som bor med immunsupprimerte og svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Kilde: Folkehelseinstituttet.