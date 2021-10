Rogaland KrF vil ha Olaug Bollestad som ny partileder

Rogaland KrF ønsker at Olaug Bollestad skal bli ny leder av KrF. Hun er for tiden konstituert leder.

På et mer enn to timer langt ekstraordinært styremøte tirsdag, konkluderte Rogaland KrF med at de vil ha Olaug Bollestad som ny partileder. Men det var stor uenighet i styret.

